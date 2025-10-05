Conor McGregor se enfoca para pelear en la Casa Blanca: «Me aislaré seis meses sin teléfono...»

El rey del pago por visión en las artes marciales mixtas (MMA) está de regreso. El irlandés Conor McGregor ha hecho público que ya ha «cerrado» su trato para su regreso al octágono más famoso del planeta. The Notorious buscará una suerte de redención, después de más de cuatro años fuera de competición en la UFC. Y lo hará por todo lo alto. Será en el evento que prevé realizar la mayor liga de MMA en la Casa Blanca, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en junio de 2026.

McGregor, que ha estado envuelto en numerosos líos judiciales y se le ha visto pisar más discotecas que tatamis, quiere volver a enfocarse de lleno para la realización de un gran combate. Enfrente tendrá al estadounidense Michael Chandler, con quien tiene cuentas pendientes por cerrar, ya que iban a medirse en verano de 2024, pero una lesión en un dedo de pie le hizo bajarse de la pelea al de Dublín.

Sin embargo, esta vez parece que va a en serio, al menos por lo que ha trasladado a través de una rueda de prensa de Bare Knuckle, la compañía de boxeo sin guantes de la que es copropietario. «Habrá un período de aislamiento en el que no se contestará el teléfono. Es una operación de seis meses. Se apagará el teléfono y se ejecutará el trabajo», apuntó durante las preguntas lanzadas por los medios de comunicación. The Notorious tiene pensado realizar un campamento de verdad, sin distracciones ni esparcimientos.

Con esta reaparición, la UFC pretende darle un impulso mediático a la cartelera que prevé organizar en el histórico evento de la Casa Blanca, un evento en el que tratarán de dar un golpe de autoridad a nivel internacional, pues será la primera vez que se realice una gala deportiva dentro de la residencia presidencial estadounidense, algo que les servirá para aumentar su visibilidad en la vitrina global.