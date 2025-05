Belal Muhammad, el campeón de origen palestino que puede salvar el Topuria contra Makhachev

Las posibilidades de que la pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev se de este verano son más grandes que nunca. El hispano-georgiano ya ha confirmado que estará en el UFC 317 del 28 de junio, solo faltando la confirmación del rival. Que sea o no Makhachev depende del resultado de la velada de este fin de semana. El ruso quiere subir a por su segundo cinturón a la categoría del peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos). No obstante, no lo hará mientras que Belal Muhammad, con quien ha compartido diversos entrenamientos además de su religión, siga siendo el campeón. Es por esto, que si consigue la victoria en el próximo UFC 315 ante Jack Della Maddalena, el combate de Topuria contra Makhachev podría ser una realidad.

Pero, ¿quién es Belal Muhammad? El actual rey de las 170 libras nació en Chicago, Estados Unidos. Sin embargo, mantiene con gran arraigo sus raíces palestinas, de donde son sus padres. Estos emigraron antes de que Belal naciera hacia el país de las oportunidades debido a la violenta situación en la que se encontraba la región y que, años después, seguiría escalando. Belal Muhammad se ha erguido como uno de los grandes representantes de Palestina, saliendo siempre con la bandera aun cuando la UFC adoptó una política que las prohibía. También ha participado en diversas organizaciones y ONG para ayudar, además de haber denunciado públicamente las acciones de Israel.

A pesar de todo esto, toda su vida, así como su carrera luchística las ha desarrollado en Estados Unidos. De hecho, este reveló en una entrevista para la UFC en 2024, que su carrera en las artes marciales mixtas (MMA) comenzó cuando estaba en la universidad. Este se estaba preparando para entrar a la facultad de derecho de Illinois, pero ver a su antiguo entrenador, Louis Taylor, en el periódico luchando en Strike Force le dio un giro a su vida. Acudió a visitarlo y rápidamente empezó a entrenar. Un nuevo fuego se había encendido dentro de él. Decidido, lo apostó todo a las MMA, dejando sus estudios, preocupando a su madre y adoptando una filosofía basada en el entrenamiento.

«La gente tiene adicción al juego. Yo tengo este deporte como adicción», reveló para la UFC. Así, debutó en 2012 como profesional a los 24 años y rápidamente consiguió una racha de nueve triunfos al hilo. Esto le abrió las puertas de la compañía de Dana White, aunque su estreno no fue el mejor posible. Perdió por decisión contra Alan Jouban, y en su tercer combate cayó noqueado ante Vicente Luque. Luego de asentarse más con cuatro victorias seguidas, para posteriormente perder por última vez contra Geoff Neal. Desde ese momento posee una racha invicta de 11 pleitos (10 éxitos y una sin resultado). Fue en su último choque, contra Leon Edwards, en el que tras ocho años dentro de la UFC logró hacerse con el cinturón.

Ahora, le toca enfrentar su primera defensa ante un hueso duro de roer, como lo es Jack Della Maddalena, el cual viene con una travesía de siete victorias en la compañía. Pero esta pelea trae un significado mucho más profundo. El resultado influirá de manera directa en la división inferior y en el devenir de la carrera de Ilia Topuria. De ganar Belal Muhammad, Islam Makhachev defendería contra el excampeón del peso pluma su cinturón. En caso contrario, el ruso ascendería para enfrentar a Jack Della Maddalena, saliendo Charles Oliveira a enfrentar a Topuria.