Amanda Nunes vs Kayla Harrison, la mejor pelea en la historia de las MMA femeninas, en marcha

El UFC 316 trajo consigo lo que puede ser el resurgir de las artes marciales mixtas (MMA) femeninas. Desde el retiro de Amanda Nunes en junio de 2023, no había una gran estrella que suscitara un gran interés para los aficionados. A pesar de tener grandes peleadoras como Valentina Shevchenko y Zhang Weili, no lograban vender en exceso. No obstante, una mujer apareció en abril de 2024 en la compañía de Dana White para ponerlo todo patas arriba.

Kayla Harrison venía con un gran cartel sobre sus hombros. Dos veces campeona olímpica en judo, campeona mundial de esta misma disciplina y dos veces campeona de PFL, una de las principales promotoras de MMA a nivel mundial. Aun así, todavía había que probarla en el nivel de la UFC. Debutó contra la excampeona Holly Holm, a la que dominó y sometió en el segundo asalto. Su carta de presentación fue la mejor posible. Luego de una victoria más contra Ketlen Vieira, recibió la oportunidad de retar a la campeona Julianna Peña con tan solo dos peleas dentro de la compañía.

En una de las ruedas de prensa en las que se promocionaba este choque, Amanda Nunes, la considerada mejor peleadora de todos los tiempos estaba presente. La gente quería ver a la brasileña una vez más, y, a ser posible, contra Kayla Harrison. Tanto es así que le preguntaron directamente a Dana White si Nunes volvería contra la ganadora, algo que el presidente de la UFC y la brasileña confirmaron. Todas las piezas comenzaban a encajar.

En el UFC 316, Harrison dominó a su rival. No le dejó oportunidad a la venezolana Julianna Peña y se convirtió en campeona. Al acabar, esta pidió a Amanda Nunes, la cual estaba presente en Newark, que subiera a la jaula. Así, y siempre desde el respeto, tuvo lugar el primer careo oficial de la que puede ser la pelea más grande en la historia de las MMA femeninas. Por un lado, está la reciente campeona, Kayla Harrison. Esta, con su impresionante físico y grandes habilidades ha demostrado que está en la cima de la categoría. Sin embargo, enfrente tendrá un duelo con la historia viva del deporte.

Amanda Nunes no es una peleadora cualquiera. Esta ha sido doble campeona simultánea del peso gallo y pluma femenino. Es la mujer con más victorias en peleas titulares y comparte el cuarto puesto a nivel general con Anderson Silva, ambos con 11 victorias. Estos logros la han hecho formar parte del salón de la fama de la UFC. Otro argumento que la posicionan como la mejor de todos los tiempos es la calidad de las oponentes que ha derrotado. Entre sus víctimas están antiguas campeonas como Cris Cyborg, Ronda Rousey, Holly Holm e incluso Valentina Shevchenko. Esta última es la única que de momento puede discutir con la brasileña sobre quién tiene el mejor legado, pero las dos derrotas de la Kirguisa contra Nunes inclinan la balanza de manera clara. Por ello, este choque supone un resurgir de las MMA femeninas. Se enfrentarán el presente contra la historia.