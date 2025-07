WOW, la mayor liga de MMA de España, en busca de lograr un evento semanal

Las artes marciales mixtas (MMA) no descansan en verano. No lo hace la UFC, la mayor promotora de la disciplina, y mucho menos WOW, la compañía número uno a nivel nacional. Esta aterriza en Marbella con su vigésimo primer evento numerado. Además, tendrá lugar en el festival Marbella Starlite, al aire libre y abriendo camino hacia nuevos horizontes. Para ello, el camino está trazado. Con motivo de este WOW 21, se celebró una rueda de prensa virtual con los distintos protagonistas y Arturo Guillén, el presidente de la promotora.

Tras repasar los logros de este primer semestre de 2024, el comienzo de año ha sido muy bueno. Más de un millón de usuarios únicos entre Movistar plus y UFC Fight Pass. Más de 70 millones de visionados en Instagram y más de 30.000 entradas vendidas. Pero la ambición de WOW no cesa, ya que su objetivo principal a conseguir en dos o tres años es lograr realizar un evento semanal. Pero de momento hay que ir paso a paso. Para cerrar el año, Guillén augura unos 14 eventos, ya que en los primeros seis meses han conseguido celebrar siete.

Según revela, entre sus pronósticos se encuentran nuevas veladas en Madrid para septiembre y diciembre, Además de otros tres lugares en el norte, el levante y Andalucía para octubre y noviembre, los cuales todavía no están cerrados. Hasta Barcelona se busca como uno de sus objetivos prioritarios. Pero el presente es el aterrizaje a la Costa del Sol, para el que Arturo Guillén lo enfoca diciendo que «los practicantes de artes marciales mixtas son artistas, y además deportistas. Estar dentro del entorno de Starlite nos va a dar una velada distinta que van a disfrutar miles de personas».

Por ello, un evento de este calibre debe tener combates a la altura. Dicho y hecho. El choque estelar lo protagonizan el canario Zebenzui Ruiz, el cual ha peleado en promotoras como PFL, y el galés Scott Pedersen. Ambos vienen con una racha de cinco victorias consecutivas, por lo que no dará su brazo a torcer. «Si PFL me dice mañana que me rompen el contrato lo ideal sería pelear por el cinturón de WOW. En octubre se me acaba la sanción y creo que me van a dar pelea a final de año. Pero si no me dan pelea pediré permiso a ver si puedo pelear y optar por el cinturón del peso pluma o gallo. No me importaría pelear por cualquiera de los dos», respondía el español a la pregunta de ABC MMA sobre sus aspiraciones en la compañía.

Otro duelo interesante es el coestelar. Brett Johns, quien ha peleado en promotoras como la UFC, debuta en la promotora española contra Levan Kirtadze. El galés también apunta al cinturón de campeón como su objetivo más próximo. «El cinturón de WOW va a ser una puerta para la UFC, pero vamos a generar un entorno en el que no todo el mundo se quiera ir a ligas fuera de España. Que dentro de nuestro país haya una audiencia tan grande que a no todo el mundo le interese salir y a lo mejor ser una gran estrella en España», espetaba el presidente de la compañía acerca del valor de los títulos.