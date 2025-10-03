Alex Pereira, el 'campeón' indígena surgido en la adversidad que tiene la oportunidad de redimirse ante Ankalaev

En la colindancia de la gran ciudad con la selva, en Sao Paulo, vino al mundo Alex Pereira, un tipo que lograría llegar a ser apodado 'mano de piedra'. Su vida representa la lucha constante, aquella que tuvo que enfrentar para salir de la vida carente y viciosa, pues llegó a estar enganchado al alcohol, mientras trabajaba recauchutando neumáticos en Brasil. Todo ello fue gracias al kickboxing, una disciplina que le aportó el enfoque necesario para dejar todo lo malo atrás. Quería honrar a sus ancestros indígenas.

Después de conseguir ser campeón mundial en el kickboxing, realizó una transición hacia las artes marciales mixtas. Debutó con derrota por sumisión, y comprobó que todavía debía hacer muchos ajustes. En este deporte, ya no solo servía con golpear, también había que defender la lucha cuerpo a cuerpo. Tras varios triunfos, firmó con la UFC, estrenándose con un triunfo por KO ante Andreas Michailidis.

En su cuarto combate dentro de la UFC, obtuvo la oportunidad titular; la idea era que pudiera cerrar su rivalidad en el kickboxing con Israel Adesanya, pero esta vez en las MMA, donde el nigeriano era el campeón. Logró acabar con él y se proclamó monarca del peso medio de la UFC. Poco más tarde, Adesanya se tomó su venganza particular y le arrebató de nuevo el título con un espectacular nocaut.

En 2023, Pereira volvió a desafiar las expectativas al subir de división y conquistar también el cinturón de peso semipesado en UFC. Así se convirtió en uno de los pocos hombres que han logrado títulos en dos categorías distintas. Se impuso a Jiri Prochazka y defendió el cinturón tres veces de manera consecutiva: ante Jamahal Hill, Khalil Rountree y, de nuevo, contra Prochazka. Pero apareció Magomed Ankalaev en marzo de este mismo año y le quitó el cinturón con una victoria por decisión unánime.

Este sábado, Alex Pereira tendrá la oportunidad de redimirse, con el combate estelar de UFC 320, en el T-Mobile de Las Vegas, donde buscará recuperar el cetro que un día fue suyo. Es un ahora o nunca para Poatan.