Mariano García huele a oro en los 800 metros

Salió el sol por fin en Glasgow y lo hizo también para la selección española en la envejecida pista del Emirates Arena después de un viernes aciago. Mariano García, con aroma de medalla de oro (la final es el domingo a las 22,10), controló como quiso su semifinal de los 800 metros. El murciano está en un gran momento de forma, se preocupó siempre de que el italiano Tecuceanu no le arrebatara la primera posición y ganó su serie en 1:47.84, acabando en 53.4, más rápido el segundo 400 que el primero, algo difícil en los 800 metros. Mariano terminó incluso con ganas de exhibirse y llevó a cabo una minivuelta de honor, como si ya hubiera revalidado su título mundial.

En la segunda semifinal, Moha Attaoui no estuvo tan afortunado. Decidió esperar atrás, llevó a cabo un excelente cambio de ritmo en la campana pero al final sólo pudo ser quinto (accedían tres a la final) con un buen crono de 1:45.68. «Soy joven pero no he venido a aprender» había anunciado el de Torrelavega, que tendrá muchos campeonatos internacionales por delante y posee una gran clase.

La mañana había comenzado muy bien con los dos vallistas españoles, uno navarro y otro valenciano, avanzando con solidez hacia las semifinales. «No me gusta madrugar» confesaba Asier Martínez poco después de correr en 7.62 y clasificarse con facilidad. «A mi es que esto de levantarme temprano, no me va...» corroboraba Quique Llopis, después una buena carrera en 7.66.

Las velocistas españolas estuvieron muy bien. Tanto la catalana Jael Bestué como la sevillana Maribel Pérez lograron el pase para las semifinales con buenos cronos: 7.20 para Jael y 7.29 para Maribel. La lucha por la medalla de oro parece reducida al duelo entre la caribeña Alfred y la polaca Svoboda. Ambas corrieron en 7.02.

Lorea Ibarzabal volvió a correr bien, en su máximo nivel, pero la final de los 800 metros aún le queda un poco grande. La madrileña, de 29 años, corrió en 2:00.73 y ofrece buenas perspectivas para el verano olímpico. España ha acudido a Escocia con un excelente ramillete de mujeres mediofondistas. El nivel no para de crecer.

En la final de longitud, el italiano Mattia Furlani (8,22) estuvo a punto de dar el gran susto a Tentóglou, número uno mundial. De hecho, lo asustó porque el griego no pudo saltar más que el italiano. Tras el empate en centímetros, el segundo mejor salto (8,19 frente a 8,10) otorgó el triunfo a Grecia por delante de Italia. Furlani, de 19 años, debe mejorar su carrera de aproximación a la tabla. El futuro es suyo.