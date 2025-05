María Vicente: «Vuelvo para disfrutar y sentirme otra vez atleta»

Parece feliz María Vicente. La entrevista con ABC se desarrolla por videoconferencia, a última hora de la tarde. María está en San Sebastián, donde reside, acaba de entrenarse y aparece en chándal, pelo suelto, abundante, muy rizado, relajada, sonriente. El sábado reaparece en Götzis (Austria), ... donde se enfrentará a su primer héptatlon desde 2021, tras superar dos lesiones (roturas de cuádriceps y tendón de Aquiles). La excampeona mundial juvenil (Hospitalet, 24 años) transmite confianza, alegría, seguridad y fuerza.

—Tiene un aire a Sydney McLoughlin…

—¿Ah, sí? Pues me encanta porque es muy guapa. Eso es un halago.

—Ha vuelto a la competición con una carrera de vallas en la que ha mejorado su récord personal. ¿Le ha sorprendido?

—Sí. No esperaba mejorar mi marca y fue una gran sensación, fue verme en la línea de salida otra vez después de más de un año alejada de la competición.

—Ese crono de 13.33 le sitúa entre las mejores vallistas de España. ¿Se plantea incluso estar en la selección en 100 metros vallas en la Copa de Europa de Naciones de Vallehermoso (27-29 de junio)?

—Pues si me seleccionan me haría ilusión. Siempre es un orgullo representar a España y esta competición me parece muy bonita, con un ambiente de equipo genial.

—El sábado se enfrenta de nuevo al héptatlon, su especialidad. ¿Con qué actitud viaja a Austria?

—Pues voy con ganas, con la tranquilidad de que estoy entrenando bien, con confianza. No me planteo ningún objetivo concreto, simplemente quiero disfrutar, sentirme atleta otra vez, completar las siete pruebas y hacerlo con un buen rendimiento.

—Si batiera su récord de España (6.305 puntos) ¿supondría eso una sorpresa?

—Sí y no. En la primera competición no lo espero, la verdad, pero si sale todo bien ¿por qué no?

—¿Qué más pruebas tiene en el horizonte?

—La idea es hacer un segundo héptatlon en Talence (Francia) el 5 de julio y quizá ahí conseguir ya la clasificación para los Mundiales de Tokio (13-21 de septiembre). Si no lo logro ahí, pues habría que hacer otro en los Campeonatos de España de agosto.

—La última lesión, la rotura del tendón de Aquiles en los Mundiales de Glasgow… ¿está ya superada?

—Sí. De hecho creo que me he recuperado mejor de ésta que de la anterior que tuve en el cuádriceps.

—Actualmente el atletismo está en momento muy intenso, muy cambiante… ¿Qué le parece esta innovación del Grand Slam track? ¿Le gusta?

—Por un lado, sí, porque hay clasificaciones por puntos en diferentes pruebas y eso me recuerda a las pruebas combinadas, que son mi especialidad. Pero por otro lado, el hecho de que no haya saltos ni lanzamientos … pues no me gusta.

—Acaban de anunciarse los nuevos 'Juegos del Dopaje' para 2026. ¿Qué le parecen?

—Es que no sé nada de esto… no sé qué es.

—Unos Juegos en los que se podrá competir dopado porque no habrá controles.

—¿Pero de todos los deportes?

—Atletismo, natación y halterofilia.

—Pues quizá es bueno que los atletas que se dopan compitan aparte. Que compitan entre ellos. Ya que se dopan, pues que lo hagan en otras pruebas, separados.

—Vaya éxito el de las relevistas españolas ¿no?

—Sí, ha sido maravilloso, se lo merecen porque se han preparado a conciencia, muchísimas sesiones de entrenamiento, concentraciones, técnica de relevos. Han trabajado mucho y me ha encantado verlas triunfar así.

—¿Se ve corriendo algún día con ellas en el 4x100?

—Pues la verdad es que no. Las que están son muy buenas y se están preparando súper bien.

—Supongo que la exatleta y ahora futbolista Salma Paralluelo compitió alguna vez con usted…

—Sí, sí.

—¿Qué le parece su decisión de haber dejado el atletismo?

—Pues la verdad es que le está yendo bien en el fútbol, está triunfando.

—¿En qué prueba cree que habría triunfado Paralluelo como atleta?

—Yo creo que habría sido buenísima en 400 vallas porque es alta y las vallas de esa prueba son bajitas.

—¿Cree que ella se arrepiente de esto alguna vez?

—No creo. Lo que sí se preguntará alguna vez es si habría sido también muy buena en atletismo y qué marcas habría podido conseguir.

—¿Cómo ve a Ana Peleteiro tras su cambio de residencia y entrenador?

—Pues yo creo que le ha sentado muy bien.

—¿Volveremos a ver un duelo Peleteiro-Vicente en triple salto?

—¡Seguro que sí!

—¿En qué puede mejorar el atletismo español?

—Pues yo creo que ya que ha triunfado el Plan Nacional de Relevos, podrían aprovechar y copiar este sistema para otras especialidades. Eso estaría muy bien.

—Se la ve muy a gusto ¿preparará en San Sebastián los Juegos de 2028?

—¡Espero que sí! Estoy muy bien aquí, hemos mejorado cosas como los servicios médicos y estoy muy contenta, todo encaja bien. Espero que mi entrenador, Ramón Cid, también quiera continuar conmigo.