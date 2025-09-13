Suscribete a
ABC Premium

Atletismo / Mundiales de tokio

María Pérez, descomunal, ya es leyenda: oro en los 35 kilómetros marcha

La granadina revalida a lo grande el título conquistado en Budapest y ya es la atleta más laureada de la historia en los mundiales

María Pérez, descomunal, ya es leyenda: oro en los 35 kilómetros marcha
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un relámpago granadino iluminó el inicio de los Mundiales de Tokio. Un torbellino al que cuesta encontrar calificativos lo suficientemente elogiosos. María Pérez ya es leyenda del deporte español: la atleta, hombre o mujer, con más títulos mundiales a sus espaldas. Ya son tres, por ... delante de Abel Antón y de su inseparable Álvaro Martín.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app