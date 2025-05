Sigue en directo la jornada del sábado en los Juegos Olímpicos de Tokio

¡Linoy Ashram campeona olímpica. La israelí es la primera mujer no rusa en colgarse un oro desde Atlanta 1996. Dina Averina (ROC) es plata y Alina Harnasko (Bielorrusia) es bronce.

EE. UU. NO PERDONA. El combinado femenino vence a Japón por 90-75 y logra un nuevo oro para la expedición estadounidense, que ya suma 36. Por su parte, las anfitrionas logran su mejor clasificación.

Waterpolo NO PUDO SER. España se despide de Tokio 2020 con un total de 17 medallas tras perder el bronce la selección de waterpolo por 9-5 ante Hungría.

Estados Unidos vuelve a reinar en el medallero por terceros Juegos seguidos, tanto en oro (39) como en total (113). Sin embargo, es primera vez desde Pekín 2008 (2º, 36) que no supera las 40 doradas.