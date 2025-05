La surrealista participación del hondureño Zarco en el maratón olímpico

El atleta hondureño Iván Zarco ha sido el último en llegar a la meta del maratón, casi 36 minutos después del ganador Eliud Kipchoge , y ha recibido la ovación de los presentes, que han premiado su esfuerzo para cerrar la prueba de Sapporo. Hasta aquí una historia más de esfuerzo para lograr el sueño de completar el maratón olímpico. Pero la historia de Zarco no es que lo haya completado, sino cómo ha sido posible que haya podido correr.

La surrealista historia arranca en el maratón de Dresde, en marzo de este año. Zarco, atleta barcelonés nacionalizado hondureño en 2020, pide a Camilo Santiago que le haga de liebre en Alemania para asegurarse la presencia olímpica, después de hacer 1.04.08 en medio maratón. Santiago, de Molina de Segura pero afincado en Albelda de Iregua (La Rioja) es un atleta con una historia de superación personal detrás, de un futbolista aficionado que un buen día decidió dedicarse al atletismo a los 29 años y que en 2020 llegó a hacer 2.09.56 en Valencia.

El problema empieza cuando la fascitis plantar que arrastra Zarco le impide correr el maratón, por lo que resulta que será Santiago quien haga el maratón con el dorsal del hondureño. Así sucede y el dorsal 450 cruza la meta en 2.17.46. Como Honduras no tiene ningún maratoniano con mínima, ese resultado abría la puerta a Zarco para estar presente en Japón.

Cuando la web 'soycorredor.es' descubre lo que ha sucedido, la historia se complica más. El español alega que la organización ya sabía el cambio de dorsal y que había dado su visto bueno, y que en las listas definitivas saldría que había sido él quien había llegado a meta. Santiago justificó el cambio en que le robaron su bolsa con la ropa de competir y el dorsal apenas media hora antes de la carrera. «Quizás mi error fue acabar la maratón y debí parar antes, quizás. Quizás mi error fue correr con otro dorsal, quizás. Quizás mi error fue pecar de ingenuo, quizás, pero los que me conocéis sabéis que no hay mala intención en todo esto. Y simplemente la ilusión de poder competir y después del viaje y demás, no pensé en las consecuencias, simplemente me puse su ropa y dorsal», reflexionó después.

Pero la organización desmontó la versión de Santiago asegurando que no tenía constancia de lo sucedido y que nunca dejaría hacer un intercambio de dorsales, por lo que la Federación Española no aceptó sus explicaciones y le sancionó con dos años por suplantación de identidad, un castigo que el maratoniano calificó de «desproporcionado e injusto».

En cambio a Zarco no le pasó nada, y lo más sorprendente, el registro de Santiago se computó como récord de Honduras, lo que le abría casi de manera definitiva las puertas de su presencia en los Juegos. Algo que se confirmó cuando el presidente de la Federación de Honduras le llamó para asegurarle su presencia, ya que los otros dos atletas con posibilidades de recibir una invitación para otras distancias tuvieron problemas. El único disponible era Iván Zarco, que ha competido esta mañana en el maratón olímpico de Sapporo y ha quedado último con 2.44.36, a 27 minutos de la plusmarca de Honduras que en el ranking aparece con su nombre y hecha con las piernas de Camilo Santiago, el dorsal 450 del maratón de Dresde.