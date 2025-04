Josele Ballester: «Soy un perro compitiendo»

Este jueves comienza el Masters de Augusta y entre los 95 participantes hay uno que lo va a vivir de un modo especial: Josele Ballester. El joven castellonense (21 años) se va a convertir en el decimosexto español en jugar este 'major' y en el cuarto aficionado, después de Chema Olazábal, Sergio García y Alex Larrazábal. Su victoria en el último U. S. Amateur le abrió la puerta al torneo.

—Va a jugar un campeonato profesional aunque usted todavía no lo sea. ¿Se siente ya uno de ellos?

—Bueno, por juego quizá sí, pues he demostrado que puedo estar a su altura en las pocas citas del Circuito Americano y del Europeo a las que me han invitado, pero todavía tengo que rematar algunas cosas en mi estatus actual.

—El domingo ganó la Georgia Cup, tradicional competición previa al Masters entre los ganadores del U.S. Amateur y del 'British'. Parecería que ya lo tiene todo conseguido.

—Todavía no. Me gustaría pasar a la historia como el mejor amateur de la historia del golf español y para ello quiero intentar acabar el primero en mi categoría en Augusta y luego ganar el campeonato nacional y el premio de jugador del año con la universidad. Si puedo conseguirlo me iré muy satisfecho, porque dejar un gran legado amateur siempre ha sido algo muy especial para mí, dado que la vida de verdad de un golfista empieza cuando te haces profesional y los recuerdos previos no te los quita nadie.

—Sobre todo porque ese premio del mejor del curso (Ben Hogan Award) lo ganó en su momento su gran predecesor en Arizona State, Jon Rahm.

—Y dos veces, nada menos. Jon es un gran referente para mí y estoy deseando poder jugar las vueltas de prácticas de estos días con él, con Sergio y con Olazábal. Va a ser increíble compartir una ronda con ellos. Ojalá pueda aprender de su experiencia cualquier detalle del campo, que luego seguro que me vendrá bien. Y luego jugar con Scotte Schaefller el jueves y el viernes va a ser otro sueño. Espero estar a la altura para ello estoy trabajando mucho mentalmente.

—Hablando ahora del Masters, habrá sido un sueño suyo desde pequeño competir en ese campo. ¿Qué espera conseguir de la experiencia?

—Me siento muy especial y feliz de poder jugarlo y de hacerlo como amateur, pues hay muy pocos jugadores en el mundo que lo hayan realizado. Y en cuanto al resultado, disfrutar y quedar lo mejor posible. Tengo grandes objetivos porque es un campo que me va a venir bien, no muy estrecho y en el que se le puede dar el 'driver'. Es un recorrido largo, con 'greens' rápidos y movidos, lo cual me gusta.

—Usted tiene vínculos con los dos últimos ganadores del Masters, García y Rahm. Con el primero comparte paisanaje y los fundamentos del golf, pues ambos son discípulos de Víctor, el padre de Sergio; y con el vizcaíno hay una evidente relación colegial. ¿Qué tiene de cada uno de ellos?

—Al margen de mi juego, que le pego muy duro (quizá más largo que ellos), lo que me iguala es que soy un perro jugando y todo un luchador. Yo creo que eso nos identifica a todos los españoles, no solo a los golfistas, sino también a cualquier deportista nacional. Y también me identificaría un poco con el juego corto que tienen. Es algo en lo que he trabajado muchísimo y que en los últimos meses me ha salvado de muchos problemas. Como dicen los ingleses, tengo buenas manos ('Spanish hands').

—Estas cualidades le vendrán muy bien cuando se pase a profesional. ¿Cuándo piensa hacerlo?

—Aún no lo he decidido, supongo que en junio, después de los Nationals, cuando me vea bien preparado. Para algunos el salto a pro se les hace duro porque no es nada fácil. Pero confío en mí, en mis capacidades y en mis habilidades y creo que voy a estar a la altura.

—Cuando llegue ese momento tendrá que decidir si ir por la senda normal del PGA Tour o el European o aceptar los cantos de sirena del LIV, donde terminaron las últimas figuras de su generación, Eugenio Chacarra, David Puig o Luis Masaveu.

—Aún no lo he decidido, es algo que no me quita el sueño. Lo que quiero es poder triunfar allá donde vaya.

—¿El siguiente paso, con dos padres olímpicos como tiene usted, será ir a unos Juegos?

—Por supuesto. En mi familia lo llevamos dentro y aunque falta mucho para eso, ojalá algún día tenga la ocasión.