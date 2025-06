Jael Bestué: «Hubo casos de dopaje que no salieron; ahora las trampas sí salen a la luz»

Está supermotivada. Jael Bestué, barcelonesa, 24 años, afronta los Campeonatos de Europa con la fuerza intacta de los recientes éxitos de las relevistas españolas. Están en forma y no temen a nadie.

—¿Cómo encaran esta Copa de Europa?

—Con muchas ganas, mucha motivación. ... Después de lo vivido en China con los relevos, con todo el esfuerzo y los entrenamientos que hemos metido este año, venimos a darlo todo, a disfrutar y a esperar buenos resultados.

—¿Qué objetivo tienen como selección?

—Cada una va a intentar conseguir el máximo de puntos, tenemos un buen bloque y aspiramos a quedar lo más alto posible y hacer mucha piña. Nos vamos a retroalimentar mucho y… ¿por qué no soñar con el podio?

—¿No descartan ese podio histórico?

—Sabemos que es difícil, pero vamos a estar ahí para lucharlo.

—La baja de Peleteiro pesará…

—Ha sido muy repentino. Ella nos envió un mensaje diciéndonos que había tenido un problema personal y que no podría venir. Es una pena porque ella es una referente para el equipo e iba a darnos los máximos puntos al equipo. Es una gran figura.

—Los Mundiales son en septiembre, es un año tremendo, lleno de competiciones… ¿Cómo maneja esto de alcanzar tantos picos de forma?

—Este año lo llevo mejor que el año pasado. El máximo pico lo planificamos para los relevos, en mayo. Y ahora vamos manteniendo.

—Suele alternar 100 metros, 200 y 4x100. ¿Con qué prueba disfruta más?

—Uff, ¡qué difícil! El relevo me encanta porque estoy con mis compañeras. Somos un equipazo y es superdivertido. A nivel individual, disfruto más en el 200.

—¿Van a repetir el mismo cuarteto de relevos que en China?

—No se sabe todavía. Aún nos queda un entrenamiento importante: el 4x60. Luego ya se decidirá: nos dirán el equipo un día antes.

—¿Qué es lo mejor de ser velocista?

—Yo disfruto todo, los nervios, entrenarme, el equipo, la técnica, la fuerza. Me encanta.

—¿Qué atletas admira?

—Allyson Félix y Sydney McLoughlin. Y a todas mis compañeras del 4x100.

—¿Qué entrenamientos le gustan?

—Me encantan los que son específicos de correr en curva.

—¿Y odia alguno?

—Sí. ¡Bastantes! Sobre todo en pretemporada, el gimnasio y cuando hay que hacer mucho volumen de series, la preparación láctica… ahí lo paso mal.

—Nutricionalmente, ¿hace algo especial?

—Yo tengo a Saioa Segura como nutricionista y ella me da las pautas.

—¿Cómo compagina sus estudios de quinto de Medicina con el atletismo?

—Lo llevo bien y, precisamente, como hago muchas horas de prácticas en el hospital, ahí la nutrición es clave: necesito estar bien cubierta. Más que controlar el peso se trata de tener todo lo que necesito y no lesionarme.

—Dígame una comida que le encante y una que odie.

—Me encanta la pizza. Podría comerla cada día, absolutamente. ¡Y no me llevo bien con los guisantes!

—¿Qué país va a ganar la Copa de Europa?

—Aquí no me quiero mojar.

—El Grand Slam Track ha sido la novedad del año. ¿Qué le parece?

—Bueno, creo que está bien. Todo lo que sea más atletismo para los atletas y para el público me parece bien, siempre que no sustituya a los grandes campeonatos, que son los importantes.

—¿Cree que está llegando más dinero al atletismo?

—Yo creo que no ha cambiado mucho la cosa. Quizá con los relevos la gente está más al loro de lo nuestro y esto se puede traducir en que las marcas inviertan más. Por ejemplo, en este campeonato, a nivel de la Federación sí estamos teniendo mucho apoyo de las marcas comerciales.

—¿Está bien controlado el dopaje?

—Yo creo que sí. Ahora están saliendo muchos casos. Antes no salían tanto a la luz. De hecho, creo que hubo casos que no salieron. La gente que hace trampas está saliendo a la luz. No sé, supongo que cada vez hay cosas más nuevas, la gente se esconde… Este es un mundo que desconozco un poco.

—¿Conoce los Juegos del Dopaje, sin controles? Son en Las Vegas en 2026.

—No me llaman mucho la atención. Me gusta el deporte limpio. El dopaje es muy peligroso, son sustancias que te pueden hacer mucho daño en el cuerpo. Espero que la gente no se deje de interesar por el deporte limpio, que es el que tiene mérito.

—¿Qué otro deporte le gustaría haber practicado?

—Patinaje artístico y baloncesto.

—¿Qué cambiaría en el atletismo español?

—Quizá el método de selección para los campeonatos. Sé que es difícil decidir quién va y quién no va. Pero a veces se queda fuera gente que podría haberlo hecho muy bien en un gran campeonato. Estaría muy bien ampliar, suavizar las marcas mínimas, para que pudiera ir más gente que se ha ganado el puesto. Entrenamos muchísimo para esto y si te quitan la oportunidad de ir a un campeonato, no puedes seguir creciendo. Pero también añadiría que la Federación se lo está currando mucho en este campeonato. La organización es espectacular.