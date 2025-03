Xavi se disculpa por sus palabras sobre Dani Alves

Ha recibido muchas críticas Xavi Hernández por su respuesta cuando en la rueda de prensa del sábado le preguntaron por Dani Alves y todo lo que le estaba sucediendo. El técnico catalán dijo sentirse impactado pero en ningún momento tuvo ninguna referencia hacia la presunta víctima, que le denunció por violación. Por este motivo, el entrenador azulgrana ha querido aclarar sus palabras, matizarlas y disculparse. «Se malinterpretó lo que dije o no fui todo lo contundente que debería haber sido, pero es importante que me explique. Es un tema escabroso y delicado, ayer obvié a la víctima, pero quiero dejar claro que hay que condenar cualquier acto de violencia de genero o violación, lo haga Dani o cualquier otro», explicó el egarense antes de la rueda de prensa tras ganar al Getafe.

Xavi añadió que «me sabe mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente». Y apuntó: «Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas. Sé que mi voz es muy importante, porque represento a un club como el Barça, por lo que lo siento de verdad, no ha sido un día agradable para mí». Hay que recordar que el técnico ha sido compañero de Alves durante mucho tiempo en el Barcelona y que la pasada temporada fue su entrenador, siendo el propio Xavi su valedor para que regresar al club azulgrana. «Estoy sorprendido, impactado y en estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Me sabe muy mal por él. Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido con nosotros. Impactado, no puedo decir nada más«, había comentado Xavi el sábado

Hay que recordar que Dani Alves fue encarcelado este pasado viernes acusado de agresión sexual tras declarar en comisaría. Este domingo ha pasado su tercera noche en la prisión de Brians 1. El futbolista, que ayer recibió la visita de su abogada en la cárcel, ha solicitado volver a declarar ante la juez que lleva el caso, según avanzó la Cadena Ser. Entre las cuestiones a puntualizar están, entre otros aspectos, si conocía o no a la joven y si hubo o no sexo consentido, cuestiones sobre las que dijo cosas totalmente opuestas en sus explicaciones en público y ante la juez. Por el contrario, la víctima siempre ha mantenido una única versión, coincidente con los indicios recabados por los Mossos, según ha trascendido.

Además, las cámaras de seguridad de la discoteca, que lo grabaron en la zona VIP, confirman que estuvo encerrado en el baño con la joven durante 15 minutos, algo que también choca con sus primeras palabras en las que negó contacto con la denunciante. Las imágenes muestran como ella sale llorando de la habitación en la que supuestamente ocurrieron los hechos.

