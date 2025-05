Los votos más reveladores de los premios The Best

Aitana Bonmatí y Leo Messi se coronaron en la gala de los Premios The Best como los mejores futbolistas de 2023. Ambos sumaron el galardón al Balón de Oro conquistado a finales del curso pasado y pusieron el broche a una ceremonia que no fue demasiado benevolente con el fútbol español a pesar de los éxitos del año recién concluido.

En el apartado masculino, Rodri terminó sexto en las votaciones al premio de mejor jugador, pero se quedó fuera del mejor once de la temporada. En el lado femenino, aparte de Aitana solo Olga Carmona se hizo un hueco en el once. Ni los éxitos del Barça, ni el título mundial de la selección fueron suficientes para que más jugadoras accedieran a ese honor. Ni siquiera Jennifer Hermoso, que acabó tercera en el galardón individual, ni Salma Paralluelo, que fue cuarta.

También Cata Coll, nominada a mejor guardameta, se quedó sin premio. Al igual que Jonathan Giráldez, entrenador del Barça femenino En cambio, sí lo logró Pep Guardiola, mejor entrenador del año en el fútbol masculino tras sus éxitos con el Manchester City.

Sorprendió mucho la victoria de Leo Messi por delante de Haaland y Mbappé, pero las votaciones no dejaron lugar a las dudas. El argentino fue más votado entre los capitanes y los aficionados, mientras que Haaland fue el favorito para los entrenadores y los periodistas. El resultado final fue un empate, resuelto por el mayor número de veces que el argentino fue seleccionado en primer lugar por los capitanes (artículo 12 del reglamento de los premios).

Del lado español, Álvaro Morata, capitán de la selección, votó a Rodri, Messi y Mbappé. Luis de la Fuente eligió a Rodri, Haaland y Messi.

A Rodri le votaron en primer lugar otros dos capitanes: su compañero Riyad Mahrez (Argelia) y Koldo Álvarez (Andorra); y siete seleccionadores: Mario Rivera (Brunei), Rubén de la Barrera (El Salvador), Igor Stimac (India), Jesús Casas (Irak), Charlie Trout (Puerto Rico), Jan Andersson (Suecia), Gregg Berhalter (Estados Unidos) y Matjaz Kek (Eslovenia).

Messi votó como capitán de Argentina, y lo hizo por Haaland, Mbappé y su compatriota Julián Álvarez. Mbappé votó a Messi, Haaland y De Bruyne.

En las votaciones femeninas, Montse Tomé, seleccionadora femenina, optó por Jennifer Hermoso, Aitana y Salma. La capitana Irene Paredes dio sus puntos a Aitana, Jenni y la británica Walsh, compañera suya en el Barça.