Ganadores The Best FIFA 2023: reacciones y última hora de los premios hoy, en directo

Londres acoge la octava edición de la entrega de los premios The Best, en los que los tres finalistas en categoría masculina son el delantero noruego del Manchester City Erling Haaland, el ariete francés del PSG Kylian Mbappé y el atacante argentino del Inter Miami Leo Messi. En categoría femenina, Aitana Bonmatí, internacional española y jugadora del FC Barcelona, la también española Jenni Hermoso y a la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo son las candidatas al premio The Best de la FIFA a mejor jugadora de 2023.

22:30 Yo me despido de ustedes esperando que hayan disfrutado de la narración. Muy buenas noches y descansen... o no... 22:29 Por cierto, si les gusta el fútbol, no se pierdan mañana los tres partidos que se disputan de los octavos de final de la Copa del Rey: Getafe-Sevilla, Athletic-Alavés y Tenerife-Mallorca. Además, hay Dakar (novena etapa) y europeo de balonmano, donde España se juega ante Austria pasar a la Main Round. Y muchas cosas más ¿Se lo van a perder? 22:27 Espero que hayan disfrutado de la gala. Yo me lo he pasado bomba 22:26 Van desfilando los protagonistas y lo invitados 22:20 Los dos titulare sque nos deja esta gala es que Messi gana inesperadamente el The Best y que el mundo corona a Aitana Bonmatí 22:10 Es el momento de las fotos de grupo con los ganadores 22:10 Palabas emocionadas de Aitana "Hace dos semanas, cundo acababa 2023 me entró cierta nostalgia. Empezar 2024 recogiendo este trofeo es un orgullo pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido, Barça y selección por la temporada que hemos hecho", apunta y añade: "Estoy orgullosa de formar parte de las mujeres que están cambando las reglas del juego" 22:07 La ganadora es Aitana Bonmatí La actual ganadora del Balón de Oro sucede a Alexia Putellas en el galardón!!!! 22:03 Último premio, el de mejor jugadora Aitana Bonmatí, pieza clave en el Barcelona y en la selección española, es la favorita, tomando el testigo de Alexia Putellas, como ya lo hizo con el Balón de Oro. Jennifer Hermoso, compañera de Bonmatí en la selección española que se coronó por primera vez campeona del mundo, y la jugadora del Real Madrid, Linda Caicedo, se disputarán el título. 22:02 Marta ha ganado en seis ocasiones el premio The Best "Lo que significa esto para mí y para muchas jugadoras, sobre todo las jóvenes. Siempre es difícil subir aun escenario y no emocionarse. Yo he recibido el premio a la mejor jugadora y es más fácil que hablar en público. Quiero que se aun homenaje a todas las mujeres y que puedan conseguir un futuro prometedor, no solo en el fútbol. Intentar alcanzar la igualdad y el respeto. Dejo aquí este mensaje", explica 21:56 Homenajean ahora la carrera de Marta, la brasileña 21:54 El mejor jugador de la FIFA es Leo Messi Sorpresaaaaaaaaaaaaaaaaa. No lo gana Haaland... Lo gana Messi estando en Estados Unidos. Nadie lo recoge. Ni el propio Messi pensaba que lo iba a ganar!!!! No ha ido a recogerlo. Lo coge Henry... "Yo nunca lo he ganado, ¿me quda bien? me lo quedo", apunta el francés 21:49 Actuación musical como antesala de la guinda de la gala 21:46 Empezamos con el mejor jugador masculino Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé son los finalistas. Haaland y Mbappé buscan destronar al argentino, vigente ganador del premio. Haaland, después de su triplete con el Manchester City -ganaron la Premier League, la FA Cup y la Champions League- es el favorito 21:44 Vamos ya con los premios gordos, a los mejores jugadores y jugadoras 21:43 Gana un aficionado del Santa Fe argentino que iba al fútbol con su bebé El ganador es Hugo Daniel Iñiguez, hincha de Colón. Su imagen dando el biberón a su hijo ha cautivado a los aficionados en todo el mundo. 21:39 El siguiente premio es a la mejor afición o aficonado 21:35 Gana Madruga con una chilena espectacular desde fuera del área 21:35 Los finalistas Nuno Santos (Sporting de Portugal), Enciso (Brighton) y Madruga (Botafogo) los finalistas 21:31 El turno del trofeo Puskas, el mejor gol 11 tantos y tres finalistas 21:21 Momento de homnajes: Bobby Charlton. Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, fallecidos recientemente 21:20 El premio al juego limpio es para... Brasil!!!! Por su lucha contra el racismo. Recogen el premio Cafú, Ronaldo, Belletti y Roberto Carlos, todos campeones del mundo. "La voluntad es utilizar al fútbol para integrar a la sociedad en igualdad", apunta Cafú 21:19 Es el turno del premio al Fair Play Los nominados: -Brasil , que vistió de negro en un partido ante Guinea lanzando un mensaje de solidaridad y apoyo -Un equipo sub-16, que marcó un gol sin darse cuenta que había dos jugadores en el suelo. Devolvieron el gol. -Un árbitro que sancionó con una tarjeta amarilla a un jugador del Ajax por celebrar un gol pero era un mensaje de recuerdo a un amigo fallecido recientemente 21:14 El ganador es Ederson Otro premio para el City 21:14 Vamos con el premio al mejor portero Nomindos Thibaut Courtouis, Ederson (tiplete con el City) y Yassine Bounou (Al Hilal) 21:09 Pero la ganadora es Mary Earps Jugadora del año en Inglaterra, revalida trofeo. Vaya paradones realizó ante España 21:08 Cata Coll fue la gran sorpresa del Mundial que ganó España 21:06 Vamos con el premio a la mejor portera del 2023 McKenzie, Cata Col y Mary Earps, las nominadas 21:04 Las palabras de Olga Carmona "Es un orgullo haber ganado esta Copa del Mundo, muy orgullosa. Es muy importante el impacto que ha tenido en España. Era el pequeño saltito que faltaba y ayudará al fútbol español" 21:00 Dos españolas, Aitana Bonmatí y Olga Carmona, autora del gol de la final del Mundial 21:00 Vamos ahora con el once ideal femenino de la FIFA El XI ideal es el seiguiente: Earps, Olga Carmona, Lucy Bronze, Alkex Greenwood, Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan Y Sam Kerr 20:56 Debe ser de las pocas veces que el premio se lo lleve el finalista en lugar del campeón... Me da que Vilda está pagando todas las turbulencias que se han vivido en la Federación española... 20:55 La ganadora Sarina Weigman!!! Se queda sin premio Giráldez, que el año próximo se irá a entrenar a Estados Unidos 20:54 Me parece que no esté entre los nominados Jorge Vida, que ha ganado el Mundial con España... 20:53 Es el turno del entrenador o entrenadora en el fútbol femenino Jonatan Giráldez, todavía entrenador del Barcelona está entre los tres finalista. Emma Hayes, entrenadora del Chelsea femenino durante más de una década y nueva seleccionadora de Estados Unidos, y Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, serán sus rivales. Wiegman es la vigente campeona del The Best, tras haber llevado a su selección a levantar la Eurocopa y ser finalista del Mundial 20:51 ¿Quién mejor el Barcelona de 2010 o el City de 2023? "Sería un gran partido. No sé qué responder. Son dos grandes equipos", se limita a responder Guardiola, que entrenó a dos de los mejores equipos de la historia 20:50 "Es muy intenso", dice entre risas Ruben Dias sobre Pep Guardiola. "El jefe... bueno no le gusta que le llame jefe... Estar con Pep es un honor, me ha enseñado mucho, estar quío es también un tributo a su trabajo", añade Walker 20:48 Un equipo de consola!!!!!!!!!!!!! El XI Ideal es el siguiente: Courtois; Stones, Ruben Dias, Walker; Bellingham, Bernardo Silva, De Bruyne, Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius 20:47 Se escoge ahora el once masculino de la FIFA Tres jugadores del Madrid, ninguno del Barcelona... 20:44 Guardiola ha ganado el triplete con el City: Liga Copa y Champions "El Barcelona es el club de mi corazón. Estoy en el City gracias al Barcelona, que es parte de mi vida. El City hace unas décadas no existía y se ha construido gracias al trabajo de mucha gente. Ganar el triplete con el City es muy especial" 20:42 El catalán felicita a Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, los otros dos finalistas 20:41 PEP GUARDIOLA!!!!!!! Mejor entrenador de 2023 20:40 El primer premio es para el mejor entrenador de fútbol masulino Y el ganador es... 20:40 Thierry Henry y Reshmn Chowdhury son los presentadores Henry siempre elegante, por detrás y por delante... 20:37 Explican el sistema de votaciones de los premios Más d un millón de personas han votado, entre los que están los capitanes de las seleccionesnaconales 20:34 Ninguno de los nominados al mejor jugador estará presente en la gala... Vaya bofetada a la FIFA, que no tendrá al ganador de su premio estrella 20:33 Haaland se deja querer Ha hablado el padre del delantero y no le ha cerrado las puertas al Real Madrid 20:31 Empieza la galaaaaaaaaaaaaaaaaa 20:23 La alfombra roja, un lujo Ya están llegando todos los protagonistas... 19:17 Los otros premios También se entregará el Premio Puskas al mejor gol, el FIFA FIFPRO World 11 masculino y femenino, el Premio FIFA Fair Play y el reconocimiento a Aficionado FIFA. 19:16 ¿Quién será el mejor portero y la mejor portera? Thibaut Courtois, Ederson Moraes (Manchester City), Cata Coll (Barcelona y selección española) o Mary Earps, vigente ganadora, optan a los galadones 19:14 ¿Quién será el mejor entrenador o entrenadora de fútbol femenino? Jonatan Giráldez, todavía entrenador del Barcelona está entre los tres finalista. Emma Hayes, entrenadora del Chelsea femenino durante más de una década y nueva seleccionadora de Estados Unidos, y Sabrina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, serán sus rivales. Wiegman es la vigente campeona del The Best, tras haber llevado a su selección a levantar la Eurocopa y ser finalista del Mundial 18:55 ¿Quién será el mejor entrenador de fútbol femenino? Pep Guardiola es el favorito tras conquistar el triplete con el Manchester City al ganar la Premier League, la FA Cup y la Champions League. Sería el segundo reconocimiento de la FIFA a Guardiola, que ya se llevó el The Best a mejor entrenador en 2019. Simon Inzaghi (Inter de Milán) y Luciano Spalleti (Seleccionador de Italia) le pelearán el trofeo. Inzaghi llevó al Inter de Milán a la final de la Champions, por primera vez en 13 años, y Spatelli conquistó el Scudetto con el Nápoles antes de marcharse a dirigir la selección italiana. 18:53 ¿Quién será la mejor jugadora? Aitana Bonmatí, pieza clave en el Barcelona y en la selección española, es la favorita, tomando el testigo de Alexia Putellas, como ya lo hizo con el Balón de Oro. Jennifer Hermoso, compañera de Bonmatí en la selección española que se coronó por primera vez campeona del mundo, y la jugadora del Real Madrid, Linda Caicedo, se disputarán el título. 18:52 ¿Quién será el mejor jugador? Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé son los finalistas. Haaland y Mbappé buscan destronar al argentino, vigente ganador del premio. Haaland, después de su triplete con el Manchester City -ganaron la Premier League, la FA Cup y la Champions League- es el favorito 18:51 11 categorías En la gala se repartirán un total de nueve premios individuales, incluyendo mejor jugador y jugadora o mejor portero y portera, que reconocerán el talento entre las diferentes categorías del fútbol mundial. Y también los dos mejores onces, masculino y femenino 18:50 Hoy toca Gala The Best!!!!!!! Muy buenas noches y bienvenidos al Eventim Apollo de Londres, donde a partir de ls 20.30 horas comenzará la Gala The Best

