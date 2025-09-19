La ultima ocurrencia de Luis Enrique es ilegal en España

El París Saint-Germain, defensor del título, barrió en su debut en la Champions League 2025-26 al Atalanta italiano. El conjunto de la capital francesa se hizo fuerte en el Parque de los Príncipes y pasó por encima de un rival que en nada se parece al que brilló en Europa en campañas anteriores. Lo hizo con goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, y con la llamativa imagen de su entrenador, el español Luis Enrique, emboscado en la tribuna de prensa.

No es la primera vez que el técnico asturiano, en la actualidad uno de los más valorados del mundo tras llevar al PSG a su primera conquista europea, innova para sacar el mejor rendimiento posible a sus equipos. Célebre se hizo hace años su andamio para dirigir los entrenamientos con mejor perspectiva, o los 'walkie-talkie' pegados a la espalda de sus futbolistas para transmitirles órdenes y correcciones durante los ensayos.

La última ocurrencia del exfutbolista ha sido la de dirigir a su equipo, pertrechado con cascos y micrófono de última generación, desde las alturas de la grada. Así se le pudo ver esta semana, primero en Francia contra el Lens y después en el estreno continental del PSG, oteando los movimientos y líneas de pase desde la atalaya de la tribuna de prensa del estadio parisino.

No acabó allí el partido de Champions, pues en la segunda parte ocupó un lugar más ortodoxo en el banquillo local, pero tras el partido el asturiano tuvo que explicarse ante la prensa, curiosa por su peculiar iniciativa. «Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico. Es diferente. Puedo controlarlo todo»

«Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa», añadió.

Prohibido en España

El reglamento que regula las competiciones de la UEFA como es la Champions no establece una directriz estricta para estos casos, sino que es más bien interpretable, a lo que se puede aferrar Luis Enrique para seguir viendo los partidos desde las alturas.

«Los 15 oficiales del equipo y los 12 jugadores suplentes indicados en la hoja de partido, es decir, un total de 27 personas, pueden sentarse en el banquillo del equipo», detalla la norma, que agrega que «si el banquillo tiene menos de 27 asientos, el número restante de asientos debe acomodarse a un lado de cada banquillo (o detrás, si los banquillos están en las gradas), con acceso a los vestuarios. Deben estar separados del público general y, preferiblemente, cubiertos. La disposición debe ser la misma para ambos equipos. Todos los suplentes y el médico del equipo indicados en la hoja de partido deben estar sentados en el banquillo durante el partido».

Lo mismo sucede con el reglamento general de la 'Ligue1' francesa, que en su artículo 535, sobre la gestión de los banquillos, explica que durante un partido de liga hasta 19 personas pueden ocupar dicha zona, «9 jugadores suplentes y 10 miembros del cuerpo técnico y médico del club (el entrenador y sus asistentes, el médico, el fisioterapeuta, el director técnico, el preparador físico, etc.)». Este apartado del reglamento explica que «el entrenador y el resto de personas en el banquillo deberán permanecer dentro del área técnica», pero no alude a la posibilidad de que los técnicos puedan estar situados en otras zonas del estadio.

En España, sin embargo, la norma relativa a los banquillos y los entrenadores sí especifica claramente el lugar donde estos deben sentarse durante los encuentros. Así, el artículo 173 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol estipula que «salvo fuerza mayor, el/la entrenador/a titular deberá estar presente en los entrenamientos y en los partidos que su equipo dispute en cualquier competición, figurando como tal en el acta correspondiente y ocupando su puesto en el banquillo durante el partido».

Esta concreción, en la que no cabe interpretación alguna como sí ocurre en las normas UEFA o en Francia, imposibilitaría entonces que Luis Enrique o cualquier otro técnico hiciera lo que el asturiano ha hecho en los dos últimos partidos de su equipo.