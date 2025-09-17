¿Dónde está Luis Enrique? La última ocurrencia del entrenador del PSG

«Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico. Es diferente. Puedo controlarlo todo. Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa».

Es la explicación que dio Luis Enrique, entrenador del París Saint Germain (PSG), a los periodistas después de que durante el partido de Liga ante el Lens hubiese visto la primera parte desde las alturas, sentado en la grada. Al técnico asturiano le gustó la experiencia, y este miércoles repitió.

Minutos antes del pitido inicial del PSG-Atalanta, el técnico asturiano, con el brazo izquierdo en cabestrillo después de un duro accidente de bicicleta, ascendió por las escaleras del Parque de los Príncipes, se sentó en una cabina abierta, se puso unos auriculares y desde allí vio y dirigió al equipo hasta el descanso.

Cuando llegó el intermedio y bajó al vestuario, su equipo ya ganaba cómodamente 2-0, con goles de Marquinhos y Kvaratskhelia. Posteriormente, ya con Luis Enrique dando instrucciones desde la banda, Nuno Mendes y Ramos ampliaron la ventaja (4-0).

Kane y Thuram, bigoleadores

En otro de los grandes partidos de la jornada, el Bayern de Múnich derrotó con claridad al Chelsea (3-1). Harry Kane, delantero inglés del conjunto alemán, volvió a mostrar su puntería y le marcó dos goles al campeón del mundo de clubes.

Otro bigoleador de la noche fue Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán. Su firma rubricó el triunfo de los italianos en el estadio del Ajax de Amsterdam (0-2).

Another Calha corner + another Thuram header = another Inter goal. Simple math pic.twitter.com/gSQflKGcIZ — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) September 17, 2025

Las otras dos citas de la noche acabaron en tablas: el Olympiacos que dirige José Luis Mendilibar y el Pafos, entrenado por Juan Carlos Carcedo, empataron sin goles. El Slavia de Praga y el debutante Bodo lo hicieron a dos tantos (2-2).

La jornada inicial de la Liga de Campeones concluye este jueves con los siguientes partidos: Brujas-Mónaco (18:45), Copenhagen-Leverkusen (18:45), Manchester City-Nápoles (21:00), Eintracht Frankfurt-Galatasaray (21:00), Sporting-Kairat (21:00) y Newcastle-Barcelona (21:00).