Sergio Ramos: del no al PSG por cuatro millones esperando una oferta de la Premier que nunca llegó a regalarse al Sevilla

La vida y el fútbol dan muchas vueltas y, en ocasiones, para acabar en el mismo sitio. Sergio Ramos se marchó del Sevilla con 19 primaveras y, 18 años después, el conjunto hispalense ha hecho oficial su regreso. Han tenido que pasar cuatro días desde el cierre del mercado para que se produzca uno de los movimientos del verano, por la historia que entraña, la tensión que genera y los giros de guion que ha producido. El camero firma por una temporada y otra opcional, y percibirá un salario que sobrepasa por poco el millón de euros netos. Ramos asume una caída salarial importante, después de negarse a rebajar su salario cuatro millones en el PSG esperando una oferta de la Premier que nunca llegó.

Ramos llega al vigente campeón de Europa League, sin puntos en liga y con un mercado muy discutido por parte de la parroquia sevillista. Precisamente con quien afronta el mayor reto extradeportivo en su segunda etapa en el Sánchez Pizjuán: reconciliarse con la afición. La heridas que provocó su salida nunca llegaron a cerrarse y sus visitas al estadio hispalense como madridista no ayudaron a pasar página.

El de Camas se formó en la cantera sevillista y llegó a jugar 49 partidos oficiales con el primer equipo. Venía siendo en los meses estivales de 2005 cortejado por parte del Real Madrid, pero no fue hasta el último día de mercado cuando se produjo su salida del Sevilla. El equipo merengue, presidido entonces también por Florentino Pérez, abonó la cláusula de rescisión del futbolista por valor de 27 millones de euros apenas unos días después de la primera jornada, en la cual participó. Su imagen quedó en entredicho y el movimiento fue muy criticado. En 2021, Ramos rebatió la versión que quedó en la memoria colectiva, que asumía que su salida fue voluntaria: «Fue un traspaso. La gente solo sabía una versión de la historia, la que contaban ellos, y durante todos esto años se han metido conmigo cuando he jugado en el Pizjuán. Pero la verdad es que el Sevilla me vendió como ha vendido a otros jugadores».

Durante las 16 temporadas que Ramos militó en el Real Madrid, la visita del conjunto blanco a Sevilla era uno de los encuentros más esperados. El morbo que provocaba el reencuentro del camero con la parroquia sevillista suponía un atractivo suficiente para sentarse frente al televisor. Con los años, el tema fue quedando en el olvido y el perdón del feudo rojiblanco era mayoritario. Hasta que, en 2017, ambos equipos se vieron las caras en la Copa del Rey.

Undiano Mallenco señaló penalti para el Madrid y Ramos asumió su lanzamiento. Con un recurso casi registrado, lo anotó a lo panenka y se dirigió a la grada norte del Pizjuán. Zona en la que se ubican los Biris, grupo ultra del Sevilla, y desde la cual los insultos al camero se habían iniciado antes de su gol. Retó a esa parte de la afición con una mirada desafiante, se llevó las manos a los orejas, se señaló el nombre de su camiseta y profirió gestos de perdón al resto del estadio. La pitada fue sonora y generalizada por parte del Pizjuán, y los insultos desde la grada norte llevaron a un cierre parcial de la grada hace unos meses. Es una incógnita cómo será el recibimiento de la afición sevillista a su nuevo jugador, pero parece improbable que se produzca una reconciliación absoluta a corto plazo, a pesar de las disculpas de Ramos en su vídeo de presentación: «He cometido errores y quiero pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento».

La opción de regresar a Sevilla ha sonado con más fuerza que nunca durante este verano. Ramos finalizó su contrato con el PSG y el conjunto parisino le ofreció una renovación con una rebaja salarial de cuatro millones, pasando de 14 a 10 anuales. El central la rechazó, confiado en que, a pesar de sus 37 años y de encontrarse sin equipo, le lloverían las propuestas. Una de sus mayores esperanzas, la Premier League, nunca llamó a su puerta.

Noticia Relacionada Neymar asegura que tanto Messi como él «vivieron un infierno» en París ABC Neymar, que acaba de integrarse al club saudí Al Hilal, ha afirmado en una entrevista que él y Lionel Messi vivieron «un infierno» en el PSG.

Las alternativas que mayor recorrido tuvieron fueron Arabia y Turquía. El Al Ittihad, equipo de Karim Benzema, ofreció 20 millones por hacerse con sus servicios, pero la familia del jugador no veía con buenos ojos la mudanza hasta la península arábiga y el acuerdo se fue frenando. En Turquía también tuvo un pretendiente poderoso en el plano económico como el Galatasaray, que ponía sobre la mesa 11 millones de euros por temporada. Sin embargo, Ramos paralizó todas las conversaciones cuando supo del interés del Sevilla.

Un interés que ha sido negado por parte de la entidad hispalense durante todo el mercado. Hasta la saciedad, el presidente, Pepe Castro, y el director deportivo, Víctor Orta, repitieron que la llegada de Sergio Ramos no era una opción. «Tenemos una línea marcada que no vamos a cambiar por nada ni por nadie», admitió el dirigente sevillista. Incluso fue más allá y bromeó, en un tono hiriente, sobre el deseo del camero de regresar a la que fue su casa. «¿Que Sergio quiere venir? Y yo quiero un avión, regálamelo», declaró. En la misma línea, Orta fue tajante sobre una posible llegada del central: «No existe ninguna posibilidad de que juegue en el Sevilla».

Noticia Relacionada La selección masculina tacha de «inaceptables» los comportamientos de Rubiales: «No ha estado a la altura» Javier Asprón Los capitanes, con Álvaro Morata al frente, expresan su apoyo a sus compañeras de la selección femenina sin nombrar a Jennifer Hermoso

Además de los objetivos deportivos del camero en el Pizjuán, sobre su cabeza planea un deseo: volver a la selección española. La relación entre Ramos y Luis de la Fuente se rompió después del duro comunicado del sevillano a raíz de su no convocatoria. Sin embargo, el jugador español con más internacionalidades sabe que muchas cosas pueden cambiar durante su estancia en el Sevilla.