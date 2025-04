Las tres acciones no señaladas en el Barça-Celta que incendian las redes

El Fútbol Club Barcelona - Celta de Vigo de la jornada 32 de la Liga se resolvió en el último minuto de tiempo añadido a favor de los azulgranas. Tras verse por detrás en el marcador (1-3), los de Hansi Flick apretaron para evitar un apuro en la clasificación de cara a la recta final del campeonato. Primero igualaron el marcador ante un conjunto gallego incapaz de frenar el aluvión azulgrana, para rematar la faena en el último suspiro del encuentro con un penalti que no admitió ninguna duda por mucho que tuviera que pitarlo el VAR.

Para Martínez Montoro, árbitro de ABC, el colegiado principal del encuentro acierta al señalar la pena máxima, pues «Yoel Lago llega por detrás y golpea en la pierna a Dani Olmo derribándole».

La polémica real del encuentro no estuvo en esa pena máxima, indiscutible viendo las diferentes repeticiones, sino en otras tres acciones que el colegiado del encuentro, Melero López, del Colegio Andaluz, resolvió de forma controvertida.

La primera de ellas fue una posible expulsión de Íñigo Martínez por un agarrón a Pablo Durán cuando el jugador del Celta encaraba en solitario la portería del Barcelona.

La acción en la que el RC Celta pidió tarjeta roja para Iñigo Martínez 🟥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/eDMUdr0D13 — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2025

«Íñigo Martínez me agarra cuando me iba solo contra el portero y no pitan nada. Él mismo me dice que si me tiro es penalti. Son cosas que no dependen de nosotros», explicó el propio futbolista visitante ante los micrófonos de DAZN al término del encuentro.

Para Martínez Montoro el colegiado sin embargo acertó en esta jugada. Así la vio el árbitro de ABC: «Pase en profundidad a Pablo Durán, Íñigo Martínez le mete el brazo en el pecho y le quita el balón. Piden agarrón y expulsión del jugador del Barcelona por ocasión manifiesta de gol, pero el árbitro no lo entiende así y deja continuar. Acierta porque no me parece un agarrón como tal, ya que le molesta pero no le impide la carrera frenándole ni le derriba».

La ocasión de Mingueza por la que el RC Celta pidió penalti por manotazo de Szczęsny#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/Kr5Shv7alU — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2025

También fue muy criticada la decisión arbitral de no señalar penalti tras un claro manotazo de Szczesny a Mingueza tras rematar el del Celta un balón aéreo perdido en el área pequeña del Barça. El guardameta polaco claramente llega tarde y su guante impacta con la cara del futbolista rival justo después de su remate.

«Mingueza remata a portería de cabeza y Szczesny llega tarde y le golpea en la cara con la mano. Este tipo de acciones no se están señalando, al considerarse que es 'penal residual', ya que el jugador ya ha rematado y no va a volver a participar en la acción al irse el balón fuera. A mí me parece que la acción del portero puede impedir un mejor remate del delantero, pero acepto las instrucciones del CTA», explica Martínez Montoro.

El encontronazo entre Raphinha y Iago Aspas#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/OzVFCGEezA — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2025

«Ocurrió algo parecido en el partido de copa entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Remiro llegó tarde e impactó en la cara de Bellingham, que había rematado de cabeza. Entonces dije que era penalti, pero como he explicado antes, el CTA lo considera 'residual' y por tanto hay que decir que no es pena máxima», agrega el árbitro de ABC.

Raphinha sí debió ver la roja

Y la última de las tres jugadas que incendiaron las redes tiene que ver con Raphinha, autor del gol de la victoria azulgrana desde el punto de penalti en el descuento. Minutos antes los jugadores del Celta pidieron tarjeta roja para el atacante brasileño por una supuesta agresión sobre Iago Aspas.

Este es el único error grave que cometió el árbitro del Barça-Celta según Martínez Montoro: «Raphinha debió ser expulsado por golpear a Aspas, empujándole claramente sin estar el balón en disputa entre ambos, y tirándole al suelo».

Tras el partido, a las declaraciones para la televisión de Pablo Durán se sumó el técnico del Celta, Claudio Giráldez, que si bien no criticó el decisivo penalti de los últimos instantes del partido sobre Dani Olmo, sí tuvo unas palabras para la discutida actuación arbitral en general. «Creo que ha habido situaciones en las que podía haber intervenido el VAR y lo ha hecho en el minuto 97».