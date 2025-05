El trabajo de la mente y el físico tras el vacío del Mundial

Mientras Argentina celebraba ayer su tercera estrella, en unas calles de Buenos Aires atestada de millones de personas, en España comenzaba la segunda ronda de la Copa del Rey. Solo 48 horas después de ver a Messi levantar la Copa del Mundo al cielo de ... Doha, el fútbol de clubes vuelve ya a su rutina. La noria gira de nuevo y no lo dejará de hacer en las próximas semanas, en las que se jugarán hasta seis competiciones distintas. De aquí a finales de febrero, Copa, Liga, Supercopa de España, Champions, Europa League y Mundial de Clubes. Fútbol non-stop con la resaca del Mundial aún bien presente. Mental y físicamente, el reto es complejo.

«Las emociones forman parte de la vida y todas nos enseñan. Así que lo que tienen que hacer es cambiar el enfoque y centrarse en lo que viene. Estos pocos días de Navidad servirán para hacer la transición, tener su espacio de desconexión, en la medida de lo posible, y volver a conectarse con los objetivos que tenían ya marcados. El hecho de recuperar las rutinas que tenían antes de ir al Mundial de Qatar les aportará calma, seguridad y les ayudará a enfocarse», explica Lorena Cos, psicóloga deportiva. «Los equipos grandes son los que estarán en cierta desventaja en estas primeras semanas, sobre todo en enero. La clave será la gestión individual, caso por caso», explica Luis Casais, el preparador físico de la selección rusa.

Respiro y carga de pilas

El gallego considera que los mundialistas que cayeron en la primera fase han tenido el suficiente tiempo para descansar y recuperar, pero no será así con los que hayan llegado hasta los cruces y, sobre todo, a las rondas finales: «Será tan importante el respiro que les den sus clubes como el trabajo extra de después para coger impulso. No podemos olvidar que aún quedan cinco meses de competición y este será el grupo de jugadores con mayor riesgo de fatiga física y emocional, y de lesión. Si los equipos tienen la urgencia o necesidad de contar con ellos, hay un alto tanto por ciento de porcentaje de que muchos de ellos paguen el Mundial con un bajo rendimiento o un inestable rendimiento durante los meses de enero y febrero.

«En tema de lesiones yo no me aventuraría a hacer conjeturas. Lo que sí tengo claro es que el principal componente de incertidumbre será a qué nivel nos encontraremos y a qué nivel encontraremos a los rivales. Puede que equipos que tenían una dinámica negativa le den ahora totalmente la vuelta a la situación y equipos que tenían una dinámica positiva, ahora no le salgan las cosas», argumenta Sergi Pérez, preparador físico de Osasuna

¿Y qué pasa con los jugadores que no han ido al Mundial? Aquí también hay un interrogante respecto a su rendimiento y estado, aunque en teoría debería ser bastante menor: «Muchos han aprovechado para hacer cosas inhabituales de estas fechas: viajar, pasar tiempo con amigos y familiares o, simplemente, descansar. Cuando algo no lo controlas, como son los tiempos, lo mejor es valorar las oportunidades que se te presentan», explica Cos. «A nivel condicional no ha habido pérdida de forma. Hicimos tres sesiones introductoras, pero a partir de ahí normalidad en los entrenamientos», detalla Pérez.

«Los equipos que no han tenido muchos jugadores en el Mundial tendrán una situación ventajosa ya que el parón les ha permitido recuperar lesionados, cargar las pilas, entrenar bien y reafirmar sus modelos de juego. Y si han cambiado de entrenador, como el Celta o el Villarreal, por ejemplo, habrán podido hacer el trabajo de pretemporada que habitualmente se hace en verano. Es evidente que la situación física de los jugadores de equipos grandes que no han estado en Qatar será óptima, pero la realidad es que suelen pertenecer al grupo de suplentes», sentencia Casais, no sin razón.

