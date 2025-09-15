Tebas, sobre el informe arbitral del Madrid a la FIFA: «Si es para compararse con el Barça, será sesgado»

Había pasado más tiempo del habitual desde la última vez que se escuchó hablar a Tebas, que no tiene reparo ninguno en hablar siempre que la oportunidad se le presenta. Así fue en la presentación de la 54 edición del álbum de Panini, la colección de cromos que lleva más de medio siglo haciendo las delicias de mayores y pequeños. Allí estuvo el presidente de LaLiga, como en él es habitual, junto a Unai Lopez, Giuliano Simeone y Lluís Torrent, el director de Panini España.

Un acto que suele ser un buen momento para preguntarle a Tebas sobre los temas calientes del fútbol español y, cómo no, el de mayor temperatura es del Madrid y los colegiados: «Sobre el informe que va a mandar a la FIFA, como en RMTV dijeron que es del arbitraje español, entiendo que será de todos los equipos. Pequeños, medianos y grandes. Si solo es para comparar Madrid-Barcelona será un informe sesgado. Nosotros tenemos los datos de Opta desde 2005, de todos los datos. De las expulsiones de todos los clubes, de los penaltis… No he visto ningún informe de los penaltis del Real Madrid. Es curioso. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque hace daño a la competición».

Tebas no quiso pronunciarse sobre si para él mera roja o no la acción de Huijsen, y dejó esa decisión en manos del CTA. En lo que sí se mojó es en cambiar el VAR: No voy a opinar si es roja o no. Lo hará el CTA si pone esa jugada entre las conflictivas. Creo que debemos ir hacia el modelo que se utiliza en Primera RFEF, no esperar que haya una sala VOR, sino que los entrenadores tengan dos opciones durante el partido. Con eso acabaríamos con muchas polémicas. Si seguimos así en los próximos partidos, sí que me gustaría que la Federación comunicase a la FIFA que lo pensase en instalar».

Lluís Torrent, director de Panini, Tebas, Unai López y Giuliano en la presentación del nuevo álbum abc

El partido de Miami también tuvo su cuota de protagonismo. Tebas volvió a insistir en que no ha sido LaLiga, sino el Barça y el Villarreal, quiénes han solicitado jugar este encuentro en Miami.Y contestó a Cerezo, que acusó a Tebas de que harían lo que le diera la gana: «Las peticiones, según el reglamento FIFA, las hacen los clubes. Si hay clubes que no quieren ir, no vamos a ir. Nosotros no podemos obligar a nadie. Y el Atlético ya sabemos que es bipolar. Sabemos que dice una cosa y luego otra, pero ellos en años anteriores han mostrado interés en ir a Estados Unidos».