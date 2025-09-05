Suscribete a
ABC Premium
sponsor
US Open
Carlos Alcaraz disputará la final del torneo tras ganar con solvencia a Djokovic por 6-4, 7-6 y 6-2

Luis Enrique, hospitalizado tras romperse la clavícula en una caída en bicicleta

En 2016, durante su etapa como técnico del FC Barcelona, ya tuvo una caída similar mientras montaba en bicicleta

La vida personal de Luis Enrique: la tragedia con su hija Xana, su dieta y transformación física

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez,
El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, AFP

Sergio Díaz Arcediano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha sido ingresado en un centro hospitalario luego de sufrir un accidente mientras practicaba ciclismo, una actividad que el asturiano suele disfrutar fuera del ámbito futbolístico.

El percance ocurrió este viernes, cuando el técnico sufrió una caída que le provocó una fractura en la clavícula. Según informó el club francés mediante un comunicado oficial, Luis Enrique deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Desde la institución parisina se ha transmitido un mensaje de apoyo total al entrenador, al tiempo que se le ha deseado una pronta y satisfactoria recuperación. El PSG ha indicado que ofrecerá más detalles sobre su estado médico a medida que haya novedades.

Cabe recordar que no es la primera vez que Luis Enrique sufre un incidente de este tipo. En 2016, durante su etapa como técnico del FC Barcelona, ya tuvo una caída similar mientras montaba en bicicleta.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app