Luis Enrique, hospitalizado tras romperse la clavícula en una caída en bicicleta

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha sido ingresado en un centro hospitalario luego de sufrir un accidente mientras practicaba ciclismo, una actividad que el asturiano suele disfrutar fuera del ámbito futbolístico.

El percance ocurrió este viernes, cuando el técnico sufrió una caída que le provocó una fractura en la clavícula. Según informó el club francés mediante un comunicado oficial, Luis Enrique deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Desde la institución parisina se ha transmitido un mensaje de apoyo total al entrenador, al tiempo que se le ha deseado una pronta y satisfactoria recuperación. El PSG ha indicado que ofrecerá más detalles sobre su estado médico a medida que haya novedades.

Cabe recordar que no es la primera vez que Luis Enrique sufre un incidente de este tipo. En 2016, durante su etapa como técnico del FC Barcelona, ya tuvo una caída similar mientras montaba en bicicleta.