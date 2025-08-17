El regreso de Pogba desde el abismo: una sanción de dopaje y estafado por su hermano

El regreso de Paul Pogba a Mónaco este verano dio mucho que hablar, ya que el campeón del Mundo de 2018 regresó al fútbol tras casi tres temporadas de baja: un período turbulento marcado por lesiones, chantajes y una sanción de 18 meses por dopaje.

Ahora, con la liga francesa recién iniciada aunque él no jugó por baja forma según decisión de su entrenador, la ex estrella del Manchester United debe dejar todo atrás y ponerse a trabajar si quiere brillar en el Estadio Louis II de Mónaco y hacer realidad su sueño de recuperar su puesto en la selección francesa.

«Representar a la selección francesa es el deseo de todo futbolista francés, pero hay etapas», declaró Pogba durante su presentación en Mónaco en julio. «Hoy estoy en la primera etapa: volver y rendir bien».

Las palabras de Pogba llamaron la atención por lo que aún podía ofrecer en el campo, pero fueron sus lágrimas de alegría las que realmente acapararon la atención. Las imágenes del jugador de 32 años llorando al firmar un contrato de dos años con el Mónaco se viralizaron en redes sociales, marcando así la pauta para un tipo de negocio muy diferente.

La llegada del centrocampista al Mónaco representó más que el regreso de una estrella del fútbol francés a la Ligue 1; fue claramente una oportunidad de marketing demasiado buena para dejarla pasar.

Pogba se puso manos a la obra de inmediato. Primero, se unió a Zinedine Zidane para un video producido por su patrocinador mutuo, que generó una gran atención.

Después, viajó a Saint Tropez con el influencer estadounidense Darren Watkins Junior, quien tiene 40 millones de seguidores bajo el nombre de IShowSpeed.

Oportunidad de márketing

Después, él y su esposa, Zulay, lanzaron su nueva marca de joyería de alta gama, acompañada de una campaña en redes sociales a la altura. Llamada 'Unbreakable' (irrompible), la colección de joyas es un guiño directo a los recientes problemas de Pogba.

En marzo de 2022 fue víctima de un intento de extorsión por 13 millones de euros (15,1 millones de dólares) por parte de familiares, incluido su hermano Mathias, quien fue condenado a tres años de prisión, con dos años de suspensión, en 2024.

Pogba también sufrió una lesión prolongada y posteriormente fue suspendido 18 meses tras dar positivo por testosterona en un control antidopaje mientras jugaba en la Juventus en agosto de 2023.

Desde que el club de la Serie A rescindió su contrato en noviembre pasado, Pogba había estado viviendo en Estados Unidos y entrenando en solitario hasta que el Mónaco lo llamó y le ofreció la oportunidad de regresar.

«Se cumplían muchos requisitos: las condiciones, el estilo de vida, Francia, la Ligue 1, la familia y, por supuesto, el club», explicó Pogba, quien jugará en el fútbol de clubes de su país natal por primera vez en su carrera profesional.

De vuelta al ambiente profesional del Mónaco, «lo fácil apenas comenzaba» para Pogba. Un mes después, Pogba ha pasado a la segunda fase de su programa: trabajo individualizado sobre el terreno de juego, a menudo con el balón. «Estoy decidido«, declaró a su llegada. «Quiero volver a la cancha. Pero tardaré lo que sea necesario».

El progreso de Pogba está siendo seguido de cerca por el entrenador del Mónaco, Adi Huetter, quien hasta el momento está impresionado por su compromiso y la rapidez con la que se ha integrado en una plantilla en la que es el jugador más veterano.

Para Thiago Scuro, director general del Mónaco, el momento clave será «cuando (Pogba) pueda participar en todos los entrenamientos con el grupo. La intensidad, la presión y el nivel son muy altos. Tendrá que repetir esta carga de entrenamiento a diario. Luego veremos cómo se adapta su cuerpo».

Si todo sale según lo previsto, Pogba podría volver a la competición en otoño. «Tenemos muchas ganas de verlo triunfar», declaró Scuro. «Va a ser una gran historia. Lo más especial sería verlo jugar en el Mundial de 2026. Eso significaría que ha hecho muchas cosas buenas en Mónaco«.