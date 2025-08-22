Suscribete a
dopaje - los casos abiertos

El positivo de Yeray: sustancia nueva, enmascarante y sin autorización terapéutica

El defensa del Athletic está sancionado, sin fecha de vuelta, hasta que la UEFA resuelva su caso por dopaje

La sanción puede ser de meses, en el caso más leve, o de cuatro años, si se demuestra que fue deliberado

Kerley, cazado como Katir

La posible sanción a Yeray Álvarez

Yeray Álvarez, en juego con el Athletic
Yeray Álvarez, en juego con el Athletic afp
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Apartado de la plantilla del Athletic por imperativo legal de la UEFA y acogido para entrenarse por el club Derio de la Tercera Federación que dirige su excompañero Íker Muniain, Yeray Álvarez vive con la incertidumbre del condenado un proceso que para él puede ser ... un obstáculo más, como un puerto de montaña, después de haber superado un cáncer. Está acusado de dopaje y sancionado provisionalmente a la espera de sentencia. Y según las fuentes consultadas por ABC, el asunto no pinta demasiado bien para él. La UEFA lo investiga por una sustancia encontrada en su cuerpo, producto novedoso, poco conocido para el público, que puede ser utilizado como enmascarante de otros elementos químicos y también como crecepelo. Salvo réplica del caso Jannik Sinner, el futbolista del Athletic se expone a una sanción por dopaje.

