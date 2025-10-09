El Oviedo despide a Paunovic, primer entrenador que cae en Primera

Apenas tres meses y medio después de capitanear el deseado ascenso del Oviedo a Primera División, tras 24 años alejado de la élite, Veljko Paunovic ha sido destituido como entrenador del club asturiano.

La entidad ovetense, con la que Paunovic tenía contrato hasta ... junio del próximo año, ha hecho oficial este jueves el despido mediante el siguiente comunicado:

Gracias, Pauno 💙



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025 «El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo. El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona. El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales». En su regreso a Primera, el Oviedo ocupa la 17ª posición de la tabla, justo al borde de la zona de descenso con 6 puntos, los mismos que el Girona, antepenúltimo. En las ocho jornadas disputadas, los azules han ganado dos encuentros —a la Real Sociedad en casa y en Valencia—, han perdido los otros seis y son el equipo menos goleador de la categoría con 4 tantos.

