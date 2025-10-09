Suscribete a
ABC Premium
Directo
La firma del acuerdo entre Israel y Hamás está prevista a las 11.00 horas
Última hora
Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos

El Oviedo despide a Paunovic, primer entrenador que cae en Primera

El técnico serbio que ascendió al conjunto asturiano, víctima del mal comienzo del equipo en la máxima categoría

Argentina llora la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años 

Paunovic, durante un entrenamiento del Oviedo
Paunovic, durante un entrenamiento del Oviedo efe

A. L. Menéndez

Apenas tres meses y medio después de capitanear el deseado ascenso del Oviedo a Primera División, tras 24 años alejado de la élite, Veljko Paunovic ha sido destituido como entrenador del club asturiano.

La entidad ovetense, con la que Paunovic tenía contrato hasta ... junio del próximo año, ha hecho oficial este jueves el despido mediante el siguiente comunicado:

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app