Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Argentina llora la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

El técnico bonaerense estuvo 36 temporadas en los banquillos y dirigió, entre otros muchos clubes, a la UD Salamanca

Miguel Ángel Russo, entrenador del club argentino Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años en Buenos Aires, según confirmó la propia entidad deportiva bonaerense.

La salud del técnico nacido en Lanús empeoró en las últimas semanas, lo que le ... impidió sentarse en el banquillo azul y oro desde el 21 de septiembre. Aquel día dirigió su último partido, un duelo liguero en La Bombonera en el que Boca empató con Central Córdoba (2-2).

