Fútbol / Mundial sub-20

Neiser Villarreal y un polémico arbitraje mandan a España a casa

España 2 -Colombia 3

Rayane y Virgili remontan el gol inicial de Villarreal, que anotó un hat trick

El árbitro pitó fuera del área una falta que parecía penalti claro en el tiempo de descuento

Virgili pelea un balón con Bazán y Rivero
Sergi Font

Sergi Font

Neiser Villarreal aniquiló a España con un hat trick. El colombiano acabó con el sueño mundialista de los de Paco Gallardo que se quedaron a las puertas de las semifinales tras remontar, con goles de Rayane y Virgili, un encuentro que se ... había puesto cuesta arriba. Dramático final con el tanto del cafetero en el ultimo minuto y una última decisión del árbitro sacando fuera del área lo que parecía un claro penalti a favor de España.

