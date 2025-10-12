Neiser Villarreal y un polémico arbitraje mandan a España a casa

Neiser Villarreal aniquiló a España con un hat trick. El colombiano acabó con el sueño mundialista de los de Paco Gallardo que se quedaron a las puertas de las semifinales tras remontar, con goles de Rayane y Virgili, un encuentro que se ... había puesto cuesta arriba. Dramático final con el tanto del cafetero en el ultimo minuto y una última decisión del árbitro sacando fuera del área lo que parecía un claro penalti a favor de España.

Salida volcánica de ambas selecciones. Colombia no quería permitir que España pudiera pensar con el balón en los pies y los de Paco Gallardo tenían prisa por decantar la eliminatoria. La selección cafetera se veía beneficiada por su mayor físico, pero se topaba con un rival bien colocado sobre le terreno de juego y dotado de una gran calidad técnica. Vivía cómodo Fran González bajo palos, sin que la tricolor le llegara con claridad. Y España tuvo la primera, la mejor hasta el momento, en los pies de Pablo García, tras una larga jugada en el área colombiana más propia de fútbol sala. Su disparo lo atajó Jordan García pero tras un cuarto de hora de juego, España daba el primer aviso serio

A la media hora tuvo que revisar el VAR una mano de Joel Canchimbo dentro del área, solicitada por Paco Gallardo. Pero la moviola evidencio que ni hubo intencionalidad ni nada. El colombiano tenía la extremidad completamente pegada al cuerpo y la pelota le golpea sin que se lo espere tras rebotar en el suelo. Joe Dickinson, el árbitro americano, no tuvo ninguna duda tras ver la jugada repetida y así lo explicó en un perfecto inglés. Los extremos cafeteros buscaban una y otra vez a Oscar Perea en el corazón del área, pero el delantero estaba siempre muy solo y bien marcado.

Pero Colombia necesita muy poco para marcar goles y lo demostró en el minuto 37. Una ruptura en ataque acabó con el gol de Neiser Villarreal, que supo adelantarse a Pitarch. El tanto dio alas a la Fiebre Amarilla, que empezó a jugar a lo que quería y a poner en aprietos a la zaga española. Canchimbo casi marca el segundo si Fran González no está acertado. Momentos de zozobra para la Rojita y oleadas en ataque de Colombia, dispuesta a cerrar el partido antes de llegar al descanso. No obstante, un cambio de ritmo rompió a Jordan Barrera, que se retiró entre lágrimas, y dio algo de oxígeno a los españoles. Así, con el 0-1 y muchas dudas se llegó al descanso.

Noticia Relacionada España - Georgia, estadísticas del partido Todos los números y datos del encuentro de clasificación para el Mundial 2026 entre los combinados español y georgiano

En la segunda parte seguían los mismos problemas para España, con muchas dificultadas para salir con el balón jugado, sin posibilidad de conexión entre la defensa y el centro del campo. Agresividad y dureza por parte colombiana y, sobre todo, la sensación de que en cualquier momento podía caer el segundo tanto. Pero como el fútbol es imprevisible, el gol que llegó fue para España, Rayane mediante (min. 57). Excelente centro de Fortea tras un pase de Pablo García para que el jugador del Atlético empatara. Y sin tiempo para digerirlo, Colombia encajó el segundo y en menos de tres minutos. Un latigazo de Virgili tras una gran asociación con Rayane remontaba el partido. Por primera vez se le veían las costuras a la tricolor y España se lo empezaba a creer.

Villarreal (min. 64) frenó la euforia española en seco. Un nuevo error en defensa colocaba las tablas en el electrónico. Duró poco la alegría pero los de Paco Gallardo no se arredraron porque, tras anotar dos goles, sabían cuál era el camino. Pidió el entrenador español la roja para Sarabia por un codazo sobre Rayane, pero el árbitro solo concedió la amarilla. En el tramo final se hicieron grandes las figuras de Fran González y Jordan García, evitando un par de goles cantados para cada equipo. Cuando se vislumbraba la prórroga, Villarreal logró el tercero y mandó a España para casa. En los instantes finales la polémica fue la protagonista cuando el árbitro pito falta fuera del área lo que parecía un claro penalti a favor de la Rojita.