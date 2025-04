Los viejos de Bélgica se pelean

A Bélgica, eterna candidata de los últimos tiempos, le saltaron las costuras frente a Marruecos, que le endosó un 2-0. La mecha de esta explosión de espoleta retardada se prendió en realidad mucho antes, en una entrevista concedida por Kevin de Bruyne al diario británico 'The Guardian' antes de viajar de Qatar, pero publicada el pasado 26 de noviembre. Hablando de todo un poco, De Bruyne le confesó al periodista que no creía que Bélgica fuese a ganar el Mundial: «Tenemos un buen equipo pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores clave. Hay jugadores nuevos que vienen, pero no están al nivel de otros que estaban en 2018». Las palabras de De Bruyne (31 años) cayeron en el vestuario belga como semillas de cizaña y de pronto el ambiente se volvió irrespirable. Roberto Martínez, el seleccionador, trató de sacar el extintor y excusó las declaraciones de su pupilo: «Cuando estás en un Mundial hay jugadores que tienen que hablar mucho con los medios. El 90 por ciento de lo que dirán será positivo, aunque a veces hay una o dos líneas que se sacan de contexto. Pero tenemos un entorno muy saludable».

Ese entorno ha dejado de ser tan saludable y la derrota ante Marruecos ha enrarecido el aire en la concentración. Jan Vertonghen, el defensa central (35 años), tiró con bala tras la derrota con Marruecos: «No hemos creado una sola ocasión. Posiblemente atacamos mal porque somos demasiado viejos». No solo respondía Vertonghen a De Bruyne, sino también a Eden Hazard (31 años), que había reconocido que los centrales del equipo no estaban «entre los más rápidos del mundo». El diario 'Le Soir' revela hoy que el vestuario está partido en varios trozos: Courtois ya no se habla con De Bruyne y tampoco Lukaku hace buenas migas con Batshuayi.

En la conferencia de prensa, y después de varios cambios de última hora, comparecieron finalmente Courtois y Eden Hazard, que explicaron su presencia por la necesidad de que los jugadores con más galones dieran la cara en medio de la tormenta. Ambos se esforzaron en hacer ver que la armonía había vuelto a reinar en la concentración belga. El portero pidió no hacer caso de todo lo que se publica en la prensa o en las redes sociales y quitó importancia a la irrebatible cuestión biológica de la edad: «Fijaos en el Real Madrid. Están Modric, Benzema... Es demasiado fácil atribuirlo todo a un problema de edad, pero tenemos una buena mezcla de juventud y experiencia». A su lado, Hazard reconocía estar viviendo «su peor momento en la selección»: «Hablar está bien, pero es mejor reaccionar. Nos toca hacerlo sobre el césped», resolvió. «Somos un equipo, una familia», sintetizó Courtois.

Bélgica se juega la clasificación el jueves contra Croacia, otra selección que apura los últimos días de una generación dorada. Será un apasionante duelo de viejos.