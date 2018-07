Quique Sánchez Flores se cae como aspirante a seleccionador

Enrique Yunta

Todavía con la herida abierta después del chasco tremendo que supuso caer de mala manera en los octavos del Mundial de Rusia, la Federación Española de Fútbol no cierra por vacaciones, enfrascada en un proceso de selección de una trascendencia incalculable con vistas al futuro. Falta seleccionador y Luis Rubiales y su equipo rastrean en un mercado que, la verdad, tampoco ofrece muchas alternativas. Fernando Hierro, que asumió la responsabilidad de sentarse en el banquillo para sofocar el fuego del caso Lopetegui, no seguirá como entrenador –falta por ver qué se hace con su condición de director deportivo, que es su verdadero cargo y con la etiqueta con la que viajó hacia Krasnodar– y la Federación maneja una serie de nombres con la intención de no demorar demasiado la decisión y el anuncio de la misma. Incluso podría ser esta misma semana, siendo el 24 de julio, el día de la asamblea, la fecha límite para hacer pública la contratación.

Quien no será seleccionador, según ha podido saber este periódico, es Quique Sánchez Flores. La FEF tenía sobre la mesa tres nombres con más opciones que otros aspirantes, y eran los de Míchel, Luis Enrique y el mencionado Sánchez Flores. Sin embargo, este último, que ha estado en los dos últimos cursos en el Español sin obtener grandes resultados, ya no forma parte del cásting. Míchel y Luis Enrique se mantienen en la lista, cada uno con sus pros y sus contras.

Del primero, se sabe que guarda una relación más cercana con los internacionales y que maneja muy bien el fútbol español, si bien es cierto que sus últimas experiencias no han sido del todo positivas. Del segundo, se tiene en cuenta su notable repertorio táctico y sus conocimientos, aunque tiene un carácter especial y su trato con el entorno no es el mejor, a tener en cuenta también en un momento en el que la selección reclama paz.

Hay más en la carrera por el banquillo de España, aunque tampoco abundan las posibilidades. La idea es no tocar a entrenadores que tengan contratos con clubes nacionales, pero en su momento, cuando estalló la bomba del fichaje de Lopetegui por el Madrid y su posterior despido como seleccionador, se habló de Marcelino (Valencia) y de Quique Setién (Betis). Y siempre aparece Paco Jémez, de fuerte personalidad y que en su día, cuando se fue Del Bosque, tuvo serias opciones.

Quien tampoco es una posibilidad es Xavi Hernández pese a sonar en varios medios durante las últimas horas. Primero, porque no puede ya que le faltan las prácticas correspondientes que exige el cargo, y segundo porque no es el momento ya que carece de experiencia en la pizarra.