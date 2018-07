Hierro: «Si hay culpa, yo me pongo en cabeza»

El seleccionador nacional Fernando Hierro, atendió a los micrófonos de Telecinco nada más terminar el partido para analizar la eliminación de España contra Rusia. En sus primeras palabras, el dolor de un equipo que había llegado para hacer grandes cosas y se marcha en octavos tras un encuentro trabado y sin opciones claras de gol.

«El dolor es de todos. Veníamos a hacer algo importante, pelear por un Mundial, pero esto es fútbol. Y esta eliminación no tiene nada que ver con el compromiso, la entrega de los jugadores. Es un placer entrenarlos y compartir con ellos estas experiencias. Y ahora es hora de hacer autocrítica», comenzó Hierro.

«Yo me pongo a la cabeza de la culpa, pues he sido yo quien ha tomado ciertas decisiones. Ellos se han dejado la vida con nuestras virtudes y defectos. Han atacado de todas las maneras, el esfuerzo, el compromiso y entrega ha sido total. Son unos profesionales. No creo que esta selección haya sido incapaz de de generar peligro, lo intentado por la derecha y por la izquierda. Un Mundial es muy difícil», continuó.

«Ha sido un placer entrenarlos, pero ahora no es una decisión mía ni que creo que se tenga que valorar ahora. Tras una eliminación, eso es lo de menos», finalizó sin querer entrar en su futuro en el banquillo de la selección.