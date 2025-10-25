El 'método Bordalás' somete al Athletic en San Mamés

José Bordalás ordena y el Getafe ejecuta. Los madrileños han asaltado este sábado San Mamés, en un partido con pocas áreas, pero en el que han sabido aprovechar sus armas para doblegar al equipo de Ernesto Valverde. El Athletic, maniatado e inoperante, apenas ha ... hecho sufrir a los azulones en ningún momento del partido, que, gracias a un gol en la segunda parte de Borja Mayoral, se llevan los tres puntos acomodándose en la mitad de la tabla de la Liga. Precisamente, empatados a puntos con los de Bilbao.

Llegaban los leones al choque después de ganar el miércoles en Champions contra el Qarabaj en casa, con el objetivo de alargar las buenas sensaciones. Bajo esa idea, y la baja sensible de Iñaki Williams, Valverde no reservaba ninguna de sus balas. Berenguer y Nico en las bandas, Sancet por dentro y Guruzeta (bigoleador hace dos días en Europa) arriba. Daba igual, el sólido esquema del Getafe logró secarles.

Con Arambarri y Milla en todas partes, el conjunto de Bordalás lo ha tenido claro. Serios y sin fallos atrás, presión alta en la primera parte y alargando los tiempos del partido en lo que fuera posible. Un 'tempo', habitual en el 'Geta', que ha acabado por desesperar a San Mamés. Entre el minuto 85 y el 96 no se ha jugado apenas, algo que no importaba a los visitantes, que ya tenían tres cuartos del trabajo hecho.

Antes, Borja Mayoral, el más destacado junto a los dos centrocampistas del equipo visitante, había sabido aprovechar un rechace para hacer el único gol en el marcador. Brinda una victoria vital para los de Bordalás, que al término del partido celebraba efusivamente mientras San Mamés volcaba su enfado con el cuarteto arbitral. Lo más intenso en los locales hoy ha sido la pitada a Díaz de Mera.