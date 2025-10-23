Suscribete a
El partido de Miami muere sin saberse el dinero que iba a mover

Las distintas versiones de Villarreal, Barça y LaLiga dan la razón a las reticencias del resto de clubes y jugadores

Así se canceló el partido de LaLiga entre Villarreal y Barça en Miami

Javier Tebas, presidente de LaLiga
Javier Asprón

Quince días le duró el suflé a LaLiga. Apenas dos semanas entre el anuncio a bombo y platillo del Villarreal-Barcelona en el Hard Rock Stadium de Miami -con registro abierto para la preventa de entradas incluido- y la cancelación definitiva por parte del ... promotor, la empresa estadounidense Relevent Sports. Era el cuarto intento del organismo presidido por Javier Tebas de sacar un partido del campeonato doméstico fuera de las fronteras españolas. Y, de nuevo, pese a ser el proyecto que más lejos había llegado, terminó en fracaso. «Una oportunidad perdida», admitió el propio Tebas.

