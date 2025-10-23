El partido de Miami muere sin saberse el dinero que iba a mover

Quince días le duró el suflé a LaLiga. Apenas dos semanas entre el anuncio a bombo y platillo del Villarreal-Barcelona en el Hard Rock Stadium de Miami -con registro abierto para la preventa de entradas incluido- y la cancelación definitiva por parte del ... promotor, la empresa estadounidense Relevent Sports. Era el cuarto intento del organismo presidido por Javier Tebas de sacar un partido del campeonato doméstico fuera de las fronteras españolas. Y, de nuevo, pese a ser el proyecto que más lejos había llegado, terminó en fracaso. «Una oportunidad perdida», admitió el propio Tebas.

El presidente de la patronal había logrado derribar buena parte de las barreras que hundieron los intentos anteriores. En primer lugar, consiguió el aval de la Federación Española, el principal obstáculo cuando se empezó a hablar por primera vez de la posibilidad, allá por 2018. Si Luis Rubiales fue un detractor férreo, tanto Pedro Rocha como Rafael Louzán se mostraron dispuestos a explorar el plan. También logró que la UEFA, pese a las reticencias, mirara hacia otro lado. Entonces, creyó que todo estaba hecho. Se equivocaba.

Cuando se confirmó la cita para el 20 de diciembre, LaLiga aún no había ofrecido explicaciones ni entablado diálogo con tres de los actores esenciales del fútbol español: los clubes, los jugadores y los aficionados. Y no porque estos no lo hubieran reclamado con insistencia. No se trataba solo de conocer los aspectos logísticos de un viaje transoceánico para disputar un partido. Tampoco había información sobre cifras, ingresos o reparto económico. Demasiada opacidad.

Los acontecimientos se precipitaron la semana pasada. Harto de la falta de transparencia, el vestuario colectivo de los jugadores cerró filas. Durante el fin de semana protagonizaron un paro simbólico de quince segundos al inicio de los partidos y expresaron su negativa a jugar si no se garantizaban sus derechos laborales. Ese parón, por cierto, será denunciado por La Liga ante los tribunales como «huelga encubierta».

Paralelamente, el Real Madrid ejercía de ariete del resto de clubes y elevaba una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes contra la celebración del encuentro. Todo ello contribuyó a precipitar la decisión de Relevent Sports de cancelar el evento ante la incertidumbre generada en los últimos días.

El revés ha dejado a LaLiga con un buen disgusto, varios tirones de orejas y el enfado de algunos de sus socios. El Villarreal, que perdía su condición de local, expresó ayer su «profundo malestar» con la entidad presidida por Tebas por la gestión del asunto. De hecho, el club amarillo tenía previsto anunciar hoy mismo su renuncia si no se le confirmaban «aspectos tan básicos y fundamentales como el horario del partido o la contratación de la agencia de viajes para un desplazamiento de tal envergadura».

En su comunicado, el Villarreal sí aportó algunas claves sobre el destino del dinero que iba a ingresarse. Según explicaba, serviría para sufragar el viaje de sus socios a Miami y compensar a los abonados que optaran por quedarse en España. En ningún caso, dice, habría existido un beneficio directo ni para el Villarreal ni para el Barcelona.

Esa versión contrasta con la ofrecida días antes por Joan Laporta, quien aseguró que el dinero procedente del partido en Miami serviría para compensar lo perdido en los encuentros que el Barça disputó en el Johan Cruyff. «No puedo decir cuánto ganaremos porque nos lo tiene que comunicar LaLiga», añadió.

¿Y qué decía Tebas? Que prácticamente no habría beneficio alguno. «No es un proyecto con el que busquemos resultados económicos. Nosotros no vamos a ganar un euro. Lo primero es dar la posibilidad de desplazarse a los aficionados del Villarreal que quieran hacerlo, y a partir de ahí no es lo mismo que viajen 8.000, 3.000 o 2.000. Eso cambia muchísimo el resultado final», explicó el presidente de la patronal.