El Athletic se estrena en Champions ante un débil Qarabag

Dos goles de Guruzeta y uno de Robert Navarro dan la vuelta a un partido clave para los de Ernesto Valverde

Guruzeta celebra uno de sus dos goles este miércoles frente al Qarabag
Bilbao

Visto lo visto sobre el césped, resulta un milagro que el Qarabag haya llegado con pleno de victorias (después de superar a Lisboa y Copenhague) a su partido contra al Athletic en San Mamés. El conjunto azerbaiyano, deshilachado en el centro del campo y ... débil atrás, se adelantó en el marcador, poniendo el miedo en el cuerpo en Bilbao. Sin embargo, concedió una enorme cantidad de ocasiones que finalmente lograron aprovechar los leones para, con el 3-1 definitivo, estrenar su casillero en Champions tras un partido que se les presentaba vital para mantener las esperanzas en competición europea.

