El Athletic se estrena en Champions ante un débil Qarabag

Visto lo visto sobre el césped, resulta un milagro que el Qarabag haya llegado con pleno de victorias (después de superar a Lisboa y Copenhague) a su partido contra al Athletic en San Mamés. El conjunto azerbaiyano, deshilachado en el centro del campo y ... débil atrás, se adelantó en el marcador, poniendo el miedo en el cuerpo en Bilbao. Sin embargo, concedió una enorme cantidad de ocasiones que finalmente lograron aprovechar los leones para, con el 3-1 definitivo, estrenar su casillero en Champions tras un partido que se les presentaba vital para mantener las esperanzas en competición europea.

Valverde, en la previa, había pedido hacer al menos un gol. «Nos vale con ganar 1-0», dijo el martes tras ser preguntado si había pedido a sus jugadores meterle nueve al Qarabag. Un rumor, extendido en la prensa de Azerbaiyán, que el 'txingurri' calificó como una «barbaridad». Lejos de la polémica, la petición del entrenador de los leones tardó en hacerse realidad. El Qarabag, partido en dos, dejaba espacios entre líneas y a la espalda.

Sancet y Nico se plantaban con facilidad en la frontal, pero, alejados de su mejor forma, no conseguían empatar el tempranero gol de Leandro Andrade. El menor de los Williams, renqueante y sin poder desbordar recibió incluso algún pito de la grada. Previamente, antes de cumplirse el minuto de partido, el media punta caboverdiano había aprovechado un error de los dos centrales del Athletic para batir a Unai Simón.

Un nuevo tropiezo en casa, con enfrentamientos complejos por delante contra el Newcastle o el Paris Sant Germain, ponía en chino la clasificación a los locales. Tocaba remontar, las ocasiones se sucedían, al igual que los fallos (desde dentro y fuera del área), y San Mamés se empezaba a desesperar. La lesión de Iñaki Williams, que se retiró en la primera parte echándose la mano al aductor, aumentaba esa sensación. Pese a todo, el partido era de ataque-gol y, finalmente, Guruzeta aprovechó la osadía y el desorden del Qarabag para tirar la línea en el centro del campo para hacer el empate tras un buen pase de Jauregizar.

Nada cambió en la segunda parte. La defensa del equipo azerbaiyano regalaba, mal colocada y dispersa, con los centrales saliendo en conducciones que terminaban en pérdidas. En una de estas, Robert Navarro, que se está descubriendo como uno de los fichajes del año en Bilbao, fusiló desde la esquina izquierda del área a la escuadra derecha de la portería del Qarabag. Los tres puntos pudieron desvanecerse, con Yuri Berchiche salvando bajo palos la única ocasión clara del Qarabag más allá del gol. No fue hasta el minuto 87 que San Mamés pudo respirar, cuando Guruzeta, de nuevo, hizo el tercero y la sentencia.