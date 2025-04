Mercado de fichajes, en directo | Recta final y últimos movimientos de la Liga

Ha comenzado ya el campeonato de Liga y solo quedan unas horas para el cierre del mercado de fichajes. Tiempo suficiente para que los equipos terminen de dar forma a sus plantillas, con llegadas y salidas que les permitan afrontar con garantías la temporada y que, al mismo tiempo, equilibren sus cuentas en un momento de incertidumbre económica. Sigue en directo la última hora de los fichajes de hoy en ABC.

Según cuenta AS, el acuerdo entre la Real Sociedad y el Almería para el traspaso de Sadiq está roto. La operación para la salida del futbolista nigeriano estaba encarrilada por 20 millones más 5 en variables , pero se ha parado por una serie de cantidades que no terminan de convencer a la Real Sociedad. Lo que habría sido el fichaje más caro de la historia de la Real está actualmente paralizado, aunque no se descarta que las partes retomen las negociaciones

El equipo londinense, de los más activos en el mercado, pretende hacerse con la estrella de los italianos, según The Times. También mantienen el contacto con el Everton por el mediapunta inglés Anthony Gordon, una de las sensaciones de la Premier League, que podría llegar a Stamford Bridge por una cifra cercana a los 65 millones de euros.

Según Radio Estadio, los castellonenses han hecho una oferta de cesión al Barcelona para llevarse al lateral estadounidense, que no cuenta para Xavi (0 minutos en las tres primeras jornadas de liga). Emery ha perdido a su lateral derecho titular tras la lesión de Juan Foyth, que estará de baja cerca de dos meses por una contusión en la rodilla, de ahí el interés por el azulgrana.

El Barcelona le ha trasladado a Jordi Alba un acuerdo con el Inter de Milán para su cesión. El jugador no ha participado en una negociación que, de aceptarla, permitiría ahorrarse al club catalán el 60% de su salario (correría con el 40% restante). El futbolista de 33 años ha sido suplente en los últimos encuentros azulgranas, suplente del canterano Balde. Su plaza permitiría la llegada de Marcos Alonso.

El delirante caso Lucas Ocampos. El jugador viajó el martes a Amsterdam convencido de su traspaso al Ajax por 20 millones. Al llegar supo que el club holandés daba marcha atrás, no quería pagar tanto. Sin embargo, a última hora de ayer el enredo se desatascó. El jugador llegará al Ajax, pero como cedido por un año (por cuatro millones de euros) y una opción de compra por 16 millones de euros.

El jugador brasileño Arthur Melo, ex del Fútbol Club Barcelona que jugaba en la Juventus, se encuentra en Liverpool para pasar reconocimiento médico y enrolarse en las filas del subcampeón de Europa. Pese a que su entrenador JÚürgen Klopp había dado la plantilla por cerrada, la oportunidad de hacerse con sus servicios vía cesión ha cuadrado al técnico alemán. El fichaje se hará oficial si no hay ningún contratiempo con el reconocimiento médico.

El portero, ex del Real Madrid y el Rayo Vallecano, está pasando el reconocimiento médico con el conjunto vasco antes de formalizar el traspaso.

Mientras que el presidente rojiblanco Enrique Cerezo le ha recomendado que no haga caso a los comentarios, el lateral, preguntado por su pasado madridista, ha reconocido que no sabe si celebrará los goles que pueda marcar al Real Madrid.

Marcos Alonso, lateral del Chelsea que se convertirá en las próximas horas en jugador azulgrana, ya está en Barcelona, donde ha llegado en el mismo avión que el agente de Bellerín, Albert Botines, que ya ha cerrado el fichaje de su representado tras desvincularse del Arsenal. «Estamos gestionando si Bellerín puede viajar ya esta noche o mañana. Está muy contento de volver a casa. En principio será una temporada, estamos finalizando el papeleo y algunas cosas hay que acabarlas de pulir. Héctor está más feliz que yo. Está en Londres y se ha quedado relajado. Cuando le he dado la noticia se ha puesto muy contento, es de los pocos que empezaron en la escuela del Barça y ahora ha llegado al primer equipo», ha afirmado.

El salón 7 de LaLiga es el lugar donde se concretan todos los movimientos y los fichajes. Actualmente no paran de trabajar los operadores de mercado, los gestores económicos de LaLiga y se están controlando los procesos de inscripción.

Según informa Fabrizio Romano, no hay negociaciones entres los clubes y ninguna posibilidad de que se concrete el traspaso

El operador económico de LaLiga ha intervenido en el salón organizado para el cierre del mercado. 'Actualmente hay entre 20 y 25 operaciones en curso' ha puntualizado Gómez. 'No pienso que ningún club acabe sin poder inscribir a jugadores' ha tranquilizado Gómez, así que veremos en estas últimas horas como actuarán los equipos

Todavía no queda clara la posición del neerlandés, podría salir a la última hora para empezar un efecto domino de fichajes

Después de que renovara el contrato de Abde hasta el 30 de junio de 2026, fijando su cláusula de rescisión en 200 millones de euros, el Barcelona llegó a un acuerdo con el Osasuna para la cesión del delantero hasta el 30 de junio de 2023. No hay opción de compra para los navarros.

A menos de tres horas del final del mercado siguen las llamadas y los controles intensos para poder inscribir todos los jugadores de manera correcta. Los operadores de mercado se están enfrentando al día más duro, en el salón siete de la sede de LaLiga no hay descanso

Cuando falta una hora para que acabe el mercado, los fichajes del Barcelona, Bellerín y Marcos Alonso todavía no están inscritos, se prevé que llegarán a tiempo pero por ahora siguen fuera

'He decidido quedarme en el club', estas son las palabras del neerlandés que confirman su situación. De esta manera no entrará ninguno más en el equipo azulgrana, excepto los fichajes confirmados de Bellerín y Marcos Alonso

Todavía no es oficial pero en los próximos minutos William José será inscrito por el Betis en LaLiga. Enorme el esfuerzo del club andaluz

Está oficialmente cerrado el mercado de fichajes, desde este momento no se podrán enviar más documentos, todo lo entregado será analizado y evaluado. Muy probable que la documentación de Marcos Alonso pueda entrar más tarde porque lo importante es que la entrega se haya producido antes de las doce

LaLiga ha dado su ficha de baja, aunque no ha habido alta de Marcos Alonso pese a que la operación entre el Chelsea y el Barcelona incluía a ambos jugadores. La llegada del defensor se demoraría varios días.