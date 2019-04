Atlético-Celta Así fue el golazo de falta directa de Griezmann que recuerda a los de Leo Messi El francés adelantó al Atlético con un lanzamiento certero desde la frontal ante el que nada pudo hacer el portero del Celta

El delantero francés Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, marcó un auténtico golazo ante el Celta que sirvió para abrir el triunfo. Un tanto de bandera que recuerda a las faltas materializadas por Messi en las últimas jornadas.

"Ahora queremos acabar bien LaLiga, ganar todos los partidos que nos quedan y jugar por nuestro orgullo, por el de la afición y nada más", comentó después del encuentro, a través de beIN Sports, ante los micrófonos de LaLiga.

El propio Griezmann abrió el marcador con un potente tiro d efalta directa. "Antonio Adán me dijo de pegarle al lado del portero, cada partido me lo dice; hoy me lo ha dicho y ese gol es para él", admitió el futbolista galo, en alusión a los consejos de su compañero de plantilla.

Además, el '7' reflexionó sobre lo que aporta todo el plantel colchonero y no solo él. "¿Y qué haríamos nosotros sin nuestros compañeros, sin un míster así, sin la gente de despachos? Estamos disfrutando y ojalá podamos ir a más", dijo al respecto.

"En LaLiga, donde están el Real Madrid y el Barça... si no podemos quedar primeros, haremos todo lo posible para quedar segundos", insistió finalmente un Griezmann que afronta la recta final de Primera División para reivindicarse.