Muere Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza

El zaragocismo se duele de la muerte de Manolo Villanova, que falleció este sábado a los 83 años. El guardameta defendió la camiseta del Real Zaragoza entre 1971 y 1975 y después también fue entrenador además de asesor y parte del equipo formativo ... del conjunto aragonés.

Villanova comenzó su carrera deportiva en el Logroñés y en Deportivo Aragón, aunque también formó parte de los vestuarios del Nastic de Tarragona, el Mallorca y el Betis. Desde ese equipo fue fichado por el Real Zaragoza, donde jugó entre las temporadas 1971 y 1975.

Ese mismo año 1975 dejó las botas, pero cogió la pizarra y comenzó su labor como entrenador, con un currículo que incluyó los banquillos del Salamanca, el Mallorca, el Hércules, la Sociedad Deportiva Huesca, el Sariñena y el Recreativo de Huelva. Y dirigió al Real Zaragoza en tres épocas: entre 1979 y 1981, 1978-1979 y en la temporada 2007-2008.

Siempre viviendo por y para tu equipo



Siempre con amor al Real Zaragoza



Gracias por tu legado, Manolo



D. E. P. pic.twitter.com/LoDnYdWjlp — Real Zaragoza (@RealZaragoza) December 6, 2025

Después, continuó vinculado al conjunto aragonés, pues formó parte del equipo de formación y de creación de diferentes equipos dentro de la entidad.

«Manolo Villanova, leyenda blanquilla y todo un referente del fútbol aragonés, nos ha dejado a los 83 años. Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Gracias por todo lo que le has dado a tu Real Zaragoza. D.E.P», reza el mensaje que ha enviado el club zaragocista en redes sociales.