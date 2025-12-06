Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Muere Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza

Fue jugador del conjunto aragonés de 1971 a 1975 y después pasó al banquillo; también dirigió al Mallorca, Salamanca, Hércules y Recreativo de Huelva entre otros

El Barça arrasa a los equipos menores

Manolo Villanova
Manolo Villanova Real Zaragoza

ABC

El zaragocismo se duele de la muerte de Manolo Villanova, que falleció este sábado a los 83 años. El guardameta defendió la camiseta del Real Zaragoza entre 1971 y 1975 y después también fue entrenador además de asesor y parte del equipo formativo ... del conjunto aragonés.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app