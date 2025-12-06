Fútbol
Betis - Barcelona, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Betis - Barcelona, de la jornada 15
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
1
2432316
1821
52810
19
13
2352115
2622
161014
7
BAREntrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
Estadísticas
37%BET
63%BAR
2 Goles 5
4 Remates a puerta 8
6 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
12 Asistencias 11
1 Asistencias de gol 4
10 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 9
3 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
245 Pases correctos 476
65 Pases fallados 54
6 Fueras de juego 1
3 Paradas 2
6 Corners 7
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
