Real Betis
Real Betis
  • Antony (5') ,
  • Llorente (84')
2
5
2ª parte
FC Barcelona
FC Barcelona
  • F. Torres (10'),
  • F. Torres (12'),
  • Roony Bardghji (30'),
  • F. Torres (39'),
  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (58')

LaLiga EA Sports. Jornada 15 Sábado 06/12 18:30h. Árbitro Francisco José Hernández Maeso. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Betis - Barcelona, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Betis - Barcelona, de la jornada 15

Betis - Barcelona, estadísticas del partido
Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Álvaro Vallés
    Portero    1
  2. Aitor Ruibal
    Defensa    24
  3. Llorente
    Sustituto    3
  4. Junior Firpo
    Sustituto    23
  5. Valentín Gómez
    Defensa    16
  6. Nelson Deossa
    Sustituto    18
  7. Marc Roca
    Centrocampista    21
  8. Pablo García
    Sustituto    52
  9. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  10. Abde
    Centrocampista    10
  11. Cucho Hernández
    Delantero    19
1
2432316
1821
52810
19
13
2352115
2622
161014
7
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. 13Joan Garcia
    Portero
  2. 23Koundé
    Defensa
  3. 5Pau Cubarsí
    Defensa
  4. 21De Jong
    Sustituto
  5. 15Christensen
    Sustituto
  6. 26Jofre Torrents
    Sustituto
  7. 22Marc Bernal
    Sustituto
  8. 16Fermín López
    Sustituto
  9. 10Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Centrocampista
  10. 14Marcus Rashford
    Centrocampista
  11. 7F. Torres
    Delantero
Estadísticas
37%Real BetisBET
63%BARFC Barcelona
2 Goles 5
4 Remates a puerta 8
6 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
12 Asistencias 11
1 Asistencias de gol 4
10 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 9
3 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
245 Pases correctos 476
65 Pases fallados 54
6 Fueras de juego 1
3 Paradas 2
6 Corners 7
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
Descarga la app