La cuenta atrás para el Mundial de 2026 ha arrancado este viernes con el sorteo de la fase de grupos. La FIFA celebró el acto en Washington D.C, donde quedaron definidos los 12 grupos y el camino inicial de las 48 selecciones participantes. ... Cabe recordar que el de Estados Unidos, México y Canadá será el primer Mundial con este formato ampliado, el de mayor tamaño en la historia del fútbol.

España, una de las grandes favoritas, parte con la ventaja de conocer ya la totalidad de sus rivales, a diferencia de otros combinados que se enfrentarán a vencedores de la repesca. El equipo de De la Fuente quedó encuadrado en el Grupo H, donde debutará ante Cabo Verde, antes de medirse a Arabia Saudí y, por último, a Uruguay.

Noticia Relacionada Un campeón, el dinero en el fútbol y una incógnita, los rivales de España José Carlos Carabias La Selección se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, el tercer país con menos habitantes de la historia en disputar una Copa del Mundo

Ese tercer partido apunta a ser el duelo de mayor nivel dentro del grupo. Una de las tareas de España será llegar a él con los deberes hechos para evitar apuros innecesarios en la clasificación. El recuerdo de la fase de grupos de Qatar 2022 sigue presente, aunque esta vez el sorteo ha dejado, sobre el papel, un camino más asequible.

La FIFA confirma el calendario de partidos de España en el Mundial de fútbol 2026

La FIFA confirmó este sábado 6 de diciembre el calendario completo del torneo, apenas 24 horas después del sorteo, con sedes y horarios ya asignados para los 104 partidos de la primera fase. Para España, el recorrido comenzará el lunes 15 de junio, cuando debutará ante Cabo Verde a las 12.00 ET en Atlanta. Ese mismo día, Arabia Saudí y Uruguay se enfrentarán a las 18.00 ET en Miami.

La selección volverá a jugar el domingo 21 de junio, de nuevo a las 12.00 ET, esta vez ante Arabia Saudí en Atlanta. El cierre del grupo llegará el viernes 26 de junio, cuando España viaje a Guadalajara para medirse a Uruguay a las 20.00 ET, en el que será el duelo más exigente de esta primera fase.

Calendario de España (hora del Este de EE. UU.) 15 de junio — 12.00 ET

España vs. Cabo Verde

Atlanta

21 de junio — 12.00 ET

España vs. Arabia Saudí

Atlanta

26 de junio — 20.00 ET

Uruguay vs. España

Guadalajara

Más allá del camino de España, el torneo arrancará oficialmente el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Será el primer gran acto de un Mundial que, por su despliegue geográfico y su número récord de participantes, se extenderá durante 39 días por tres países y 16 sedes. La fase de grupos se disputará hasta el 27 de junio, con jornadas prácticamente continuas y horarios repartidos entre las zonas Oeste, Centro y Este del continente.

Las fechas clave del Mundial 2026 11 de junio: Partido inaugural del Mundial.

11–27 de junio: Fase de grupos completa (tres jornadas).

28 de junio – 3 de julio: Dieciseisavos de final (Round of 32).

4–7 de julio: Octavos de final.

9–11 de julio: Cuartos de final.

14 y 15 de julio: Semifinales.

18 de julio: Partido por el tercer puesto.

19 de julio: Final del Mundial 2026.

A partir del 28 de junio comenzarán los cruces con la nueva ronda de dieciseisavos de final, fruto del formato ampliado. Los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 11 de julio, las semifinales los días 14 y 15, y la final está programada para el 19 de julio, en horario de tarde en la costa Este de Estados Unidos.