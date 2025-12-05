sorteo del mundial de fútbol
Un campeón, el dinero en el fútbol y una incógnita, los rivales de España
Fede Valverde, el jugador más destacado de los rivales de España, que debutará el 16 de junio ante los africanos
España, campeona de la Nations
El sorteo del Mundial 2026 fue amable con la selección española. Un adversario de entidad con el que nunca ha perdido, Uruguay, un país con dinero y sin tradición en el fútbol, Arabia Saudí, y un debutante exótico, Cabo Verde. Si se clasifica como ... primera del grupo H, la selección jugará contra el segundo del grupo de Argentina, que podría ser Austria o Argelia.
Uruguay, un clásico
La selección uruguaya es un clásico en el fútbol y en los Mundiales. Fue campeona del mundo en dos ocasiones, 1930, la primera edición de la Copa del Mundo, y 1950, Brasil, el considerado mayor chasco en la historia del fútbol, el 'Maracanazo' que acabó con la selección brasileña y le otorgó el título a los uruguayos.
Uruguay ha concursado en catorce ediciones (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 y 2022) y afrontará su decimoquinta participación con el argentino Marcelo Bielsa al frente. España nunca ha perdido con Uruguay en diez partidos (cinco victorias y cinco empates).
Bielsa es un veterano de 70 años que ha recorrido medio mundo con su intransferible filosofía. En lo relativo al fútbol, intensidad, movimiento, posesión del balón y creación de un estilo propio, en el que busca la perfección a través de la mecanización de movimientos para liberar al jugador del pensamiento y el miedo. Posee un profundo sentido del estoicismo y valores humanos como la lealtad y el orgullo por el origen.
El futbolista uruguayo más reconocible es Fede Valverde, capitán del Real Madrid, y centrocampista de enorme despliegue. España se verá con José María Giménez, puntal durante años en la defensa del Atlético, Ronald Araujo, el defensa del Barcelona que ha pedido tiempo por salud mental, y Darwin Núñez, ex del Liverpool y que ahora juega en el Al Hilal árabe.
España jugará contra Uruguay el 26 de junio, en Houston o Guadalajara (México).
Así quedan los grupos
del Mundial 2026
El torneo se celebrará en México,
Estados Unidos y Canadá
del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Se clasifican los dos primeros de
cada grupo y los cuatro mejores terceros
Grupo A
Grupo B
Canadá
México
UEFA-A
Sudáfrica
Corea del S.
Qatar
UEFA-D
Suiza
Grupo C
Grupo D
Brasil
EE.UU.
Marruecos
Paraguay
Haití
Australia
Escocia
UEFA-C
Grupo E
Grupo F
Alemania
P. Bajos
Curaçao
Japón
UEFA-B
C. de Marfil
Túnez
Ecuador
Grupo G
Grupo H
Bélgica
España
Egipto
Cabo Verde
Irán
A. Saudita
N. Zelanda
Uruguay
Grupo I
Grupo J
Argentina
Francia
Argelia
Senegal
Austria
FIFA-B
Noruega
Jordania
Grupo K
Grupo L
Inglaterra
Portugal
Croacia
FIFA-A
Panamá
Uzbekistán
Colombia
Ghana
Repesca europea (UEFA):
A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia
y Herzegovina. B: Ucrania, Suecia, Polonia
o Albania. C: Dinamarca, Macedonia del Norte,
República Checa o Irlanda.
D: Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo
Repesca internacional (FIFA):
A: R.D. del Congo, Nueva Caledonia o
Jamaica. B: Irak, Bolivia o Surinam
Fuente: FIFA / ABC
Dinero y fútbol en Arabia Saudí
Arabia Saudí vuelve a un Mundial después de su descollante estreno en el anterior, Qatar 2022, cuando derrotó a la campeona, Argentina, por un 1-2 en el primer partido del grupo. Una sorpresa total que no se refrendó con la continuidad de resultados. Los árabes perdieron ante Polonia y México y fueron eliminados.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el termómetro para calibrar la influencia que ha tenido su majestad el euro en su fútbol de selección. En Arabia juegan buena parte de las estrellas de este deporte desde que decidieron colonizarlo a base de dinero. Cristiano Ronaldo, Benzema, Coman, Theo Hernández, Joao Félix...
De momento sus futbolistas no emigran al exterior, sino que actúan la liga local. El delantero centro Firas Al-Buraikan es su jugador más destacado, 4,5 millones de valoración en las webs de referencia de traspasos.
Su entrenador, el francés Hervé Renard, es un especialista en selecciones de segunda fila. Ha entrenado a Zambia, Angola, Costa de Marfil, Marruecos y Arabia Saudí. España jugará contra Arabia el 21 de junio en Atlanta o Miami.
La incógnita Cabo Verde
España debutará en el Mundial 2026 el 16 de junio ante la incógnita de Cabo Verde, el tercer país con menos habitantes de la historia en disputar una Copa del Mundo. Solo medio millón de personas en una nación que se estima tiene más ciudadanos viviendo en el extranjero que en su propio territorio.
Será su estreno en un Mundial y se les conoce como los 'tiburones azules'. El seleccionador es Pedro Leitao Brito, alias Bubista, un exjugador caboverdiano que debutó en el Badajoz en segunda división.
