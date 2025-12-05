Suscribete a
Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años
Mundial 2026
Así quedan los doce grupos: consulta todos los cruces y emparejamientos

sorteo del mundial de fútbol

Un campeón, el dinero en el fútbol y una incógnita, los rivales de España

Fede Valverde, el jugador más destacado de los rivales de España, que debutará el 16 de junio ante los africanos

España, campeona de la Nations

Fede Valverde, con la selección uruguaya
Fede Valverde, con la selección uruguaya
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

El sorteo del Mundial 2026 fue amable con la selección española. Un adversario de entidad con el que nunca ha perdido, Uruguay, un país con dinero y sin tradición en el fútbol, Arabia Saudí, y un debutante exótico, Cabo Verde. Si se clasifica como ... primera del grupo H, la selección jugará contra el segundo del grupo de Argentina, que podría ser Austria o Argelia.

