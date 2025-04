Joao Félix, una herida que sigue abierta en el Atlético

Joao Félix marcaba el pasado martes ante el Oporto el gol de la clasificación azulgrana para los octavos de la Champions. Su imagen corriendo alocadamente agarrándose el escudo no solo se hizo viral, sino que incluso la colocó en el perfil personal de ... sus redes sociales. Una declaración de intenciones en la antesala de la visita a Montjuic del Atlético de Madrid, que este domingo se reencontrará con un jugador, el fichaje más caro de su historia (127 millones), que nunca terminó de congeniar con Simeone y al que esta temporada tiene cedido en el Barça.

El luso no dudó en celebrar ese tanto por todo lo alto aunque la víctima fuera el club en el que se formó antes de firmar por el Benfica, un indicio de que contra los rojiblancos también buscará reivindicarse ante Simeone, un entrenador con el que nunca mantuvo una relación fluida. Nadie duda de que la petición de Enrique Cerezo caerá en saco roto en caso de que vea puerta ante sus ex: «Espero que si marca no lo celebre», avisó el presidente del Atlético el jueves en la presentación de su libro, recordando que el atacante aún pertenece a la disciplina colchonera. El cruce de reproches mantenido en los últimos días con algunos de sus compañeros en el vestuario rojiblanco aumenta el deseo de 'venganza' del portugués tras una incómoda salida de la entidad madrileña.

Joao fue el galáctico fichado por el Atlético en 2019, con 19 años, para abanderar el proyecto tras la marcha de Griezmann al Barça. Pese a su ilusionante inicio, se fue diluyendo conforme avanzaba la temporada, una constante que parece perseguirle durante su carrera, y empezaron los primeros encontronazos con Simeone, al que no le gustó que su representante pidiera explicaciones de los minutos que jugaba.

Antes del Mundial de Qatar del pasado año, solo sumaba 31 goles y 18 asistencias en sus 126 partidos con la camiseta rojiblanca, acumulando nueve lesiones que derivaron en 269 días de baja y 32 partidos sin jugar. El futbolista se justificaba en que el argentino no le colocaba cerca del área, sino que tenía que recorrer muchos metros y le exigía mucha implicación defensiva. Esa 'guerra' con el Cholo, al que nunca le tembló el pulso con él, acabó provocando incluso un cisma en la afición rojiblanca, dividida entre el nuevo ídolo y el mejor entrenador de su historia. Después de tres años y medio a sus órdenes, el Cholo aprobó, a mitad del pasado curso, su cesión al Chelsea, volviendo al Atlético el pasado verano.

El Barça era su sueño

La relación con Simeone, sin embargo, estaba ya rota. Su agente, Jorge Mendes, empezó a trabajar su salida y el jugador tensó la cuerda al reconocer públicamente que se quería ir al Barcelona. Simeone respondió con contundencia a ese «sueño»: «Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético. Cuando llegamos al club, hay valores como compromiso, humildad, respeto. Nadie está por encima del club».

Para que el luso se revalorizara y poder venderle en un futuro a un buen precio, el Atlético accedió a cederle este curso al Barcelona, donde se ganó la titularidad con un inicio espectacular. Un encaje perfecto que llevó al Barça a plantearse la posibilidad de quedarse al jugador en propiedad. «Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía», afirmaba aquellos días, apuntando a que el Atlético y el enfoque defensivo del Cholo no le permitieron desplegar su mejor fútbol.

Encontró respuesta en Saúl, que en septiembre testimoniaba que la plantilla se había alineado con su técnico. «Podría haber hecho las cosas mejor, no las ha hecho y eso al final en el club le ha pasado factura, lógicamente».

El reencuentro de este domingo con el Atlético llega con morbo y con nuevos cruces de declaraciones. Oblak volvía a justificar el jueves la actitud del Cholo con Joao: «Para un jugador es importante tener minutos y confianza, pero los minutos no llegan solos y la confianza, tampoco. Tienes que demostrar en cada entrenamiento que mereces estar en el once. Sólo así ganas tu confianza y la del míster».

Un discurso reforzado por Griezmann ese mismo día: «Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó».

Joao Félix, que quiere ser determinante y quedarse en el Barcelona, respondió este viernes al futbolista francés: «No estoy de acuerdo. Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien pero no es culpa solo de uno, sino de varios».