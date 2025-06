Ancelotti cayó porque sus futbolistas dejaron de correr, sensación que se agranda con el éxito europeo de Luis Enrique, cuyos futbolistas, sin 'la rémora de Mbappé', corren como locos (¡la cara de loco que se le quedó a Luis Enrique!), que es lo que ahora ... el piperío ronceril espera de Xabi Alonso, que ponga a todos sus fenómenos a correr, a ser posible en el Mundial de Clubes, por lo que tiene de escaparate futbolístico para la moda, que es correr. Genghis Khan conquistó el mundo corriendo, y corriendo deberá conquistarlo Xabi Alonso con jugadores que a estas alturas ya no deben de saber ni la temporada ni la competición en que viven, pues la teta de la TV ha de seguir dando leche.

El hombre es el ser que carece de tiempo, dijo el filósofo alemán Marquard, y todos los filósofos del madridismo repiten que en el Madrid lo único que no tiene un entrenador es tiempo. La brevedad del cargo obliga a los entrenadores a la rapidez, y por eso Alonso no podrá lograr tantas cosas como quisiera, pues le falta tiempo para eso, lo cual limita su capacidad de cambio, vinculándolo a lo que ya hay. De ahí que, a pesar de toda su rapidez, siempre nos parecerá lento. Corolario: la brevedad del cargo obliga a la lentitud a Alonso, que tendrá que ser siempre ambas cosas: rápido y lento. Como en el fondo es Vinicius, al que Mijatovic quisiera reeducar como reeducó a Helguera, al que privó de número para que se fuera, según cuenta el propio Helguera. Vinicius… y Mbappé. Y ya puestos, Bellingham, las tres figuras que con Ancelotti dejaron de correr. Para correr, los revistosos del puchero piden a Zubimendi, pero lo malo de traer a Zubimendi es que las figuras saldrían al campo con la idea de 'que corra Zubimendi', cuando se trata, no de que corra Zubimendi, sino de que corra Mbappé, y a su ejemplo, que corran Vinicius, Bellingham y los que vengan.

La cultura de 'al Bernabéu se viene a correr' nos dio jugadores míticos, como Faubert, Gravesen y los Diarrá, Mohamadu y Lass, por lo que se recomienda a la afición no fiarlo todo a la maldición del galope. De jugador Xabi Alonso no corría, y no ha habido un Madrid más veloz que el suyo. Yo de Xabi Alonso, correría en la Champions y pasearía en la Liga, competición que no nos dice nada. Bien mirado, es lo hecho por Luis Enrique en París y con Dembelé en figura del equipo campeón:

-Un desagradecido que nunca se ha integrado en el club, un mercenario que sólo juega por dinero…-dejó escrito la prensa barcelonesa sobre Dembélé, «un mal bicho» y «una cereza podrida en el vestuario» (perlas periodísticas que se adjuntarán en el expediente para birlarle a Dembélé el Balón de Oro que se ha ganado en el campo).

La historia y Luis Enrique están de parte del Real Madrid. Expuesto por 'Cr7stianismo' en X: en 2014 ganó la Champions el Real Madrid; en 2015 ganó la Champions Luis Enrique; se fue Ancelotti y el Real Madrid ganó tres Champions seguidas. En 2024 ganó la Champions el Real Madrid; en 2025 ha 'ganado la Champions Luis Enrique; se ha ido Ancelotti…

No tiene mala pinta el Real Madrid que se prepara para Xabi Alonso: con Huijsen se sutura la defensa, que parece el Estanque de Betesda (el grupo de los cruzados: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Joan Martínez…), aunque seguimos pidiendo a gritos un Saliba (¡y un Davies!), pero con Arnold y Carreras se rejuvenecen las bandas, más la guinda de Mastantuono para crear jaleo mediático los días sin partido, que cada vez son menos, como las dudas con el reglamento, ahora que la International Football Association Board (IFAB) nos acaba de aclarar la del penalti con doble toque de Julián Álvarez: a partir del 1 de julio de 2025, festividad de San Casto, si un penalti se ejecuta con un doble toque accidental y termina en gol, el lanzamiento se repetirá, en lugar de darlo por fallado. Todo indica que la revisión de la norma se lleva a cabo porque el incidente favoreció al Real Madrid, perjudicado, sin embargo, en la eliminatoria por el arbitraje en todos los episodios sujetos a interpretación.