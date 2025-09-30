Gil Membrado, un campeón de rallys sin carnet

En un rally, los coches participantes se desplazan de un tramo cronometrado a otro por carreteras generales abiertas al tráfico normal y en las que rige la normativa vial común a todos los conductores. «Yo no puedo conducir, así que voy de copiloto y cuando ... llegamos al control de policía donde empieza cada tramo, me bajo, me pongo el casco y me subo al asiento del piloto». Y entonces, el vehículo pasa de tener que circular a la máxima velocidad permitida a volar a todo trapo sobre sinuosas y resbaladizas pistas en manos de un adolescente de 17 años.

En un rally, los reconocimientos del terreno previos para confeccionar las notas se realizan también en carretera abierta al tráfico. «Tenemos que usar un coche especial que tiene tres asientos delante. En el puesto del conductor va Dani Balasch, mi asesor, yo voy en el del medio pegado a él para ver mejor la carretera y a la derecha va Alejandro López, mi copiloto, apuntando los detalles para escribir las notas que luego me va cantando en carrera». Lo cuenta Gil Membrado (25-10-2007, Olost, Barcelona), el chaval que con un Ford Fiesta Rally2 del equipo Past Racing acaba de ganar el Campeonato de España de rallys de tierra (CERT) y quien, al borde de la mayoría de edad, aún no ha podido obtener el carnet de conducir.

Membrado es el campeón más joven de la historia de este deporte —tenía 17 años, 10 meses y 12 días—, pero tal hito no sorprende a quienes conocen su asombrosa y valiente trayectoria. Hijo de Josep María, diez veces ganador del Campeonato de Cataluña, comenzó a pilotar en serio a los 11 años: «Mis inicios fueron en el circuito de de Fernando Alonso en Asturias. Allí empecé corriendo en karts y me fue gustando todo este mundillo».

Tanto le gustó que, siguiendo el ejemplo de lo que veía en casa a su padre, decidió dar el verdadero salto a la competición. Había un problema, era un niño de solo 13 años de edad, y el reglamento español le impedía ponerse al volante de un coche de rallys en nuestro país. Solución: hacer las maletas e irse a 3.000 kilómetros de Barcelona. «Me fui a Letonia y empecé allí porque el reglamento de su Federación deja correr a participantes a partir de los 13 años. Aquí en España hasta los 16 no se podía, así que estuve dos años el Letonia. En 2023, la Federación Española de Automovilismo hizo un pequeño cambio en el reglamento y pude correr ya con 15 años. Y en cuanto cumplí los dieciséis pude participar en el campeonato de España».

Dani Balsasch lo vio claro desde el primer momento. «Técnicamente tiene mucho nivel de conducción, es muy fino y tiene mucho sensibilidad mecánica. Se le ve potencial para llegar lejos», pronosticaba en 2021 su tutor y asesor. Entonces, Gil dedicaba su vida a estudiar Secundaria e inglés y a practicar pilotando 20 horas a la semana con Balasch. «Entrenamos en circuitos porque es el único sitio donde se me permite ponerme al volante en España», afirmaba aquel osado joven que acababa de terminar 2º de ESO con excelentes notas. «La mayoría han sido notables y sobresalientes. Me gustan las ciencias y las asignaturas que mejor se me dan son física y química y todas las relacionadas con la tecnología», relataba entonces con el mismo aplomo con el que se maneja en curvas y contracurvas.

Antes y ahora, su sueño es disputar el Mundial de rallys. Y nadie mejor Carlos Sainz para guiarle en ese difícil camino: «Me da consejos, me ayuda a elegir las mejores líneas de trabajo y yo, obviamente, procuro seguir sus enseñanzas. Es dos veces campeón del mundo de rallys y vencedor en varias ocasiones de Dakar. Da súper buenos consejos, es mi ídolo de siempre y, por supuesto, me hace feliz que me comparen con él».