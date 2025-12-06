Suscribete a
Verstappen se lleva en Abu Dabi la última pole del año: consulta la clasificación completa

Díaz busca retratar al PSOE y llevará al Gobierno su decreto para intervenir el mercado de la vivienda

Sumar señala al ministro Cuerpo como el principal escollo de esta negociación entre socios de coalición

Sumar puentea a Vivienda y elabora su propio decreto ley para «intervenir» el mercado

Díaz, este sábado, a su entrada al Congreso de los Diputados
Díaz, este sábado, a su entrada al Congreso de los Diputados EP
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

El Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Sumar, puenteó al Ministerio de Vivienda a mediados de octubre con la elaboración de su propio decreto ley para intervenir el mercado. Una batería de medidas que, a día de hoy, siguen sin ser negociadas con el ... PSOE, entre las cuales se encuentra la prórroga de los contratos de alquiler suscritos a precios más bajos durante la pandemia —que el socio minoritario del Gobierno cifra en 630.000, pero que Consumo rebaja a 300.000— que vencen de manera inminente, en 2026. Ahora, tras dos meses sin respuesta por parte del ala socialista del Ejecutivo, los de Yolanda Díaz elevan la presión y buscan retratar a su socio de coalición.

