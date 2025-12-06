Díaz busca retratar al PSOE y llevará al Gobierno su decreto para intervenir el mercado de la vivienda

El Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Sumar, puenteó al Ministerio de Vivienda a mediados de octubre con la elaboración de su propio decreto ley para intervenir el mercado. Una batería de medidas que, a día de hoy, siguen sin ser negociadas con el ... PSOE, entre las cuales se encuentra la prórroga de los contratos de alquiler suscritos a precios más bajos durante la pandemia —que el socio minoritario del Gobierno cifra en 630.000, pero que Consumo rebaja a 300.000— que vencen de manera inminente, en 2026. Ahora, tras dos meses sin respuesta por parte del ala socialista del Ejecutivo, los de Yolanda Díaz elevan la presión y buscan retratar a su socio de coalición.

La propia vicepresidenta segunda ha sido la encargada de adelantar este sábado, en conversaciones informales con los periodistas durante la celebración en el Congreso de los Diputados del Día de la Constitución, que este año celebra su 47º aniversario, que llevará el decreto a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), paso previo al Consejo de Ministros. «Lo vamos a llevar a la CDGAE y que nos lo tumben ahí», ha retado Díaz al PSOE, que ocupa la mayoría de asientos. Uno de los principales escollos, ha explicado la también ministra de Trabajo, estaría siendo el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, quien tiene «una posición muy neoliberal» y no estaría dispuesto a tragar con congelar la revalorización de los arrendamientos en España.

Eso sí, Díaz no ha querido pillarse los dedos con los tiempos. «No sabemos cómo ni cuando», explican otras fuentes gubernamentales de Sumar, que, en cambio, confirman que la idea que elevar el decreto a la CDGAE antes de final de año.

La vivienda es uno de los asuntos que hasta la fecha más han dividido a PSOE y Sumar. De igual modo, Díaz ha reconocido una vez más este sábado en la Cámara Baja que existen «importantes diferencias» con su socio de coalición en materia de presupuestos, sobre todo, en torno a dos ejes: política de ingresos públicos y erradicación de la desigualdad. Respecto al primero, la fiscalidad, los magentas quieren abordar el tema de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). Algo de lo que el PSOE tampoco es partidario, «No arreglamos vivienda, si no arreglamos socimis. No puede ser que estén tributando al 1%», denuncia la vicepresidenta segunda del Gobierno. En materia de erradicación de la desigualdad en nuestro país, Díaz y su coalición apuestan por medidas como el refuerzo de la gratuidad de los comedores escolares o la prestación universal por crianza.

Todo ello y más lo expondrá Díaz, escudada por todos sus ministros —Mónica García (Más Madrid), Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun (Comuns) y Sira Rego (IU)—, la próxima semana en un acto que celebrará el espacio para presentar la hoja de ruta y las prioridades que presentará al PSOE en materia de presupuestos de cara a marcar perfil en una futura negociación de las cuentas estatales.