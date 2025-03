Quién ha sido el máximo goleador de la selección española

No pudo ser. La selección española de fútbol no pudo con Italia en la tanda de penaltis después de un partido en el que no faltaron las ocasiones, pero en las que el equipo de Luis Enrique no estuvo acertado. Morata empató el partido con una buena jugada en combinación con Dani Olmo . Ambos fueron los que fallaron desde los once metros.

España no estará en la final de Wembley , donde sí lo hará Italia, a falta de que se juegue la otra semifinal entre Inglaterra y Dinamarca. Nuestros jugadores se marchan a casa como la selección que más goles ha metido, con un total de 13.

De todos ellos, el máximo goleador de la selección española es Álvaro Morata con 3 tantos. Después hay otros anotadores como Sarabia y Ferran , que están con dos goles; Oyarzabal, Laporte, y Azpilicueta están con una diana cada uno.

Dos porterías a cero

Asimismo, España ha encajado en toda la Eurocopa cinco goles . Solo en dos ocasiones ha podido dejar la portería a cero : contra Suecia en el primer partido y contra Eslovaquia en el tercero.

No ha sido de las mejores selecciones cerrando su portería, ya que Inglaterra es líder con cinco partidos sin encajar. Por detrás está la finalista Italia con tres.