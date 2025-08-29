De dos finales de Champions a la Preferente madrileña: el radical cambio de rumbo de Germán Burgos en los banquillos

Suscribete a
Germán el 'Mono' Burgos ABC
Jorge Abizanda

Germán el 'Mono' Burgos fue durante años el segundo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, al que llegaron de la mano a finales de 2011. Una dupla que se mantuvo hasta junio de 2020, cuando decidió separarse del Cholo para comenzar ... su carrera como primer preparador. Cinco años después, Burgos ha sorprendido ahora con el anuncio de su fichaje, como ayudante de otro exrojiblanco, Alejandro Sánchez, en el banquillo del Nuevo Pinto, conjunto de la Preferente Madrileña, el séptimo peldaño del fútbol en esta Comunidad.

