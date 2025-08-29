De dos finales de Champions a la Preferente madrileña: el radical cambio de rumbo de Germán Burgos en los banquillos

Germán el 'Mono' Burgos fue durante años el segundo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, al que llegaron de la mano a finales de 2011. Una dupla que se mantuvo hasta junio de 2020, cuando decidió separarse del Cholo para comenzar ... su carrera como primer preparador. Cinco años después, Burgos ha sorprendido ahora con el anuncio de su fichaje, como ayudante de otro exrojiblanco, Alejandro Sánchez, en el banquillo del Nuevo Pinto, conjunto de la Preferente Madrileña, el séptimo peldaño del fútbol en esta Comunidad.

Germán Burgos, que había acompañado al Cholo en el Catania y el Racing Club antes de llegar al Atlético de Madrid, se separó de su compatriota en junio de 2020 habiendo conseguido una Liga, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España, además de alcanzar en dos ocasiones a la final de la Champions League.

Germán Burgos se sentía preparado para iniciar su carrera como primer entrenador y tras despedirse del Atlético dirigió fugazmente en solitario al Newell's argentino (2020-21) y al Aris Salónica griego (2021-22). Ahora regresa los banquillos, de nuevo como segundo, en una categoría muy alejada de la élite del fútbol, el modesto Nuevo Pinto.

🧑🏽‍🏫 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 | Germán 'El Mono Burgos' será el segundo entrenador de nuestro Senior A para esta temporada.



🫡 Un honor contar con una persona con tanta experiencia dentro del campo como en los banquillos.



¡Vamos Nuevo Pinto! 🩷🤍#ElFuturoEmpiezaContigo pic.twitter.com/grz7M0Pp5o — Nuevo Pinto CF (@nuevopintocf) August 28, 2025

En Pinto será la mano derecha de Alejandro Sánchez, exjugador y exentrenador de la cantera del Atlético de Madrid con el que tiene una buena relación desde que se conocieran en la entidad colchonera.

La del Nuevo Pinto, sin embargo, no será la primera experiencia de Germán Burgos en las categorías inferiores del fútbol madrileño, donde ya entrenó al histórico Carabanchel en Tercera división.

Desagradable incidente

Germán Burgos llevaba prácticamente desaparecido desde que en abril de 2024 fuera protagonista de un desagradable episodio durante su etapa como comentarios de Movistar+. En un partido de la Champions que jugaba el Barcelona, el argentino, al hablar sobre Lamine Yamal, afirmó sobre el jugador azulgrana que «si no le va bien termina en un semáforo. Y en la vida. El fútbol es como en la vida». Unas palabras que generaron una gran polvareda en las redes sociales y que terminaron provocando que el técnico dejara de colaborar con el citado canal después de emitir un comunicado. Poco más de un año después de aquello, el Mono vuelve a vestir de chándal para regresar a un banquillo, aunque sea de segundo.