El Fenerbahce despide a José Mourinho tras quedarse fuera de la Champions

La eliminación en la última eliminatoria de la fase previa de la Champions ante el Benfica ha pasado factura a José Mourinho, que ha sido despedido este viernes por el Fenerbahce, el equipo al que llegó la pasada temporada.

«Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro equipo desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera», ha anunciado el club turco a través de sus medios.

El Fenerbahce cayó eliminado por el Benfica en la última ronda previa tras perder en Lisboa (1-0) en el partido de vuelta después del empate 0-0 de la ida en Turquía, una derrota que ha provocado dos días después la destitución del entrenador portugués, quinto técnico con más partidos y más victorias en la UEFA Champions League y el único que ha ganado las tres competiciones continentales.

El técnico, como le ocurriera la pasada temporada, no consiguió meter el miércoles al Fenerbache en la fase liga de la Champions. Una derrota ante el Benfica que estuvo precedida de unas polémicas manifestaciones de Mourinho, que tenía un año más de contrato, criticando a los dirigentes de la entidad turca por la falta de fichajes. «No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para los fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría ocurrido con los nuevos fichajes para los partidos ante Feyenoord o Benfica», dijo Mourinho.

Con este despido, el Fenerbache se convierte en el equipo que menos tiempo ha entrenado Mourinho a lo largo de su carrera, 62 partidos. En sus otros clubes siempre superó esa cifra: Tottenham (86), Oporto (100), Inter (108), Roma (113), Manchester United (151), Real Madrid (178) y Chelsea (328).