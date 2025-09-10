Cristhian Mosquera: «No es verdad que vine a la Premier por dinero»

La magia de las categorías inferiores hace que Cristhian Mosquera (Alicante, 2004) haya pasado de ser uno de los benjamines en la Eurocopa sub 21 de julio a uno de los líderes en una nueva selección (titular en el debut ante Chipre aunque suplente ... ayer ante Kosovo), en la que han cambiado casi todos sus compañeros y hasta el seleccionador (David Gordo). Es solo uno más de los cambios en la vida del central, pues este verano también ha dejado atrás la locura de Valencia para abrazar el orden del Arsenal. En la mudanza deja a su estela cierto resentimiento mal disimulado por el club ché al no haber querido renovar.

—Cambia su rol en la sub 21, con la generación anterior era de los jóvenes y ahora tiene que ser uno de los líderes ¿Nota la responsabilidad?

—No. Al final, yo soy un jugador más. Sí que es verdad que soy de los más veteranos dentro del grupo, por así decirlo, pero al final soy uno más. Tengo que trabajar igual que ellos para poder venir a las convocatorias, para poder jugar y al final se trata de eso, de ser un grupo, de competir entre nosotros y así hacer crecer al equipo.

—Se comenta la opción de la absoluta, entre otras cosas porque aún está abierta la posibilidad de ir convocado con Colombia ¿Cómo lleva eso?

—Yo estoy tranquilo en ese aspecto. La verdad que ahora mismo estoy con la sub 21, estoy contento aquí. Y al final, lo que te digo, trabajar para oportunidades, para que se abran puertas y seguir trabajando en mi club también y todo llegará.

—Pero ¿tiene ya claro con qué selección quiere jugar?

— Ahora mismo estoy aquí con la sub 21 muy contento y ese es el camino, seguir trabajando para que las absolutas se fijen en mí.

—El año pasado en el Valencia fue raro, empezó el equipo muy mal, terminó muy bien, usted también mejoró tras un inicio con dudas ¿Qué pasó en el Valencia para ese cambio tan drástico? ¿Qué hizo Corberán?

—Sí que es verdad que atravesábamos un momento complicado, no con el cuerpo técnico anterior, sino con la situación que se estaba dando a lo largo de la temporada. Con Baraja tuvimos momentos buenos y luego no teníamos los resultados deseados. Y al final, el fútbol, por desgracia o por suerte, te lleva a los cambios. Llegó Corberán y el grupo dio un cambio a bastante mejor. Cambió el sistema, cambió lo que nos pedía el entrenador y la verdad es que muy contento.

—En Valencia la situación institucional es mala y la afición muy exigente. ¿Cómo convive el jugador con eso?

—Sí que es verdad que, como tú dices, el Valencia al final estos años no ha estado donde tiene que estar o donde merece estar. Son la circunstancias, que nadie sabe por qué se dan, pero como jugador tienes que centrarte en el campo, en el día a día, en el trabajo. Es verdad que es una afición exigente, de club grande. Y es entendible que en las últimas temporadas no haya estado del todo contenta con los resultados. Pero al final hay que ser realista, el club no podía invertir todo lo que nos gustaría a los valencianistas. Al final está saliendo gente de la cantera, gente de casa, gente que se deja el alma, gente que está creciendo con el club y a la vez que el club. Y eso es lo importante, que el Valencia siga creciendo y vuelva a estar lo más arriba.

—De hecho, el objetivo de la directiva era renovar a esos jóvenes, pero con usted no lo consiguieron, ¿hubo algún momento en el que pensase que se iba a quedar?

—Claro que sí. Yo en Valencia siempre he sido feliz y sabía que si seguía iba a seguir siendo muy feliz. Es mi casa, está mi gente ahí cerca y lo tenía todo. Pero bueno, tienes que tomar decisiones en la vida, no se llegó a un acuerdo y me tocaba cambiar de sitio. Me dio mucha tristeza, no fue una decisión nada fácil, pero el fútbol te lleva a eso a cambios.

—La despedida por parte del Valencia es dura, con un comunicado en el que le señalan como responsable de su marcha y declaraciones posteriores desde el club en esa línea. ¿Cómo vive alguien que lleva en el Valencia desde niño un adiós algo ingrato?

—Si te soy sincero, no fue como a mí me hubiera gustado o la idea de despedida que tenía cuando ya sabía que iba a salir. Pero bueno, yo siempre voy a tener palabras de agradecimiento al Valencia, el club sabe por qué o quién toma las decisiones en esas cosas y yo al final prefiero quedarme con lo bueno. Voy a seguir siendo un valencianista más y a dejar un poco de lado esas cosas negativas.

—¿El hecho de ser de la casa y llevar allí desde los 12 años hace que haya dolido más su marcha y por eso la despedida ha podido ser peor a la de alguien en otras circunstancias?

—No sé si la palabra es tratarme peor o cuál es la palabra, pero sí que es verdad que tanto para la afición como para el club a lo mejor sí que es un poco más complicado ver que tiene que separar su camino de un canterano que sube y se consolida en el primer equipo. Entiendo que es difícil, para mí también lo ha sido, pero al final hay que entenderlo, la vida te lleva eso.

—Llega a la mejor defensa de la Premier. ¿Qué le ha pedido a usted Arteta?

—Que trabaje como el que más, que tenga mucha hambre. Me llamó mucho la atención la conversación que tuve con él antes de llegar al Arsenal. Y eso, llego a una de las mejores defensas del mundo. Para aprender, mejorar y ganarme el puesto.

—Pasa de un equipo con una organización complicada a una de las empresas más punteras y que gasta. ¿Se nota mucho el cambio?

—Sí. Hoy en día el Arsenal es uno de los mejores equipos del mundo y es verdad que la Premier, económicamente, está un pasito por encima de LaLiga. Hay gente que decía que yo me he ido a la Premier por dinero y por tal, pero eso no es verdad. Yo llego a un club que está luchando por objetivos grandes. Y yo estoy muy ilusionado de llegar a este club y luchar junto a mis compañeros por grandes cosas.

—¿Le ha sorprendido algo de Arteta?

—Es un grandísimo entrenador, lo que más me gusta de él es que vigila mucho el detalle. Eso le da un plus.

—Una ventaja es que el Arsenal está lleno de jugadores españoles.

—Sí, lo hace todo mucho más fácil. Y no solo los españoles hablan español, muchos otros compañeros también. El grupo me ha acogido bien, es joven también y con mucha alegría, muy familiar. Estoy muy contento.