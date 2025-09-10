Suscribete a
Cristhian Mosquera: «No es verdad que vine a la Premier por dinero»

El defensa juega aún como español en la sub-21 pero Colombia no renuncia a tenerlo en la absoluta

Mosquera, durante su entrevista con ABC
Mosquera, durante su entrevista con ABC
Gonzalo Cabeza

Gonzalo Cabeza

La magia de las categorías inferiores hace que Cristhian Mosquera (Alicante, 2004) haya pasado de ser uno de los benjamines en la Eurocopa sub 21 de julio a uno de los líderes en una nueva selección (titular en el debut ante Chipre aunque suplente ... ayer ante Kosovo), en la que han cambiado casi todos sus compañeros y hasta el seleccionador (David Gordo). Es solo uno más de los cambios en la vida del central, pues este verano también ha dejado atrás la locura de Valencia para abrazar el orden del Arsenal. En la mudanza deja a su estela cierto resentimiento mal disimulado por el club ché al no haber querido renovar.

