El Liverpool castiga al Arsenal con un misil de Szoboszlai

El húngaro anoto el único tanto del partido con un espectacular disparo de falta

Guardiola no levanta cabeza

Los jugadores del Liverpool celebrando el gol ante el Arsenal (1-0)
Los jugadores del Liverpool celebrando el gol ante el Arsenal (1-0) REUTERS

Pablo Pizarro

El Liverpool gana por la mínima al Arsenal (1-0) en Anfield. Szoboszlai inventó un golazo de tiro libre en el minuto 83 para otorgar el triunfo a los 'reds'. Tras derrotar a los de Arteta, el Liverpool es ... el único equipo en la presente Premier League que se va al parón de selecciones acumulando un pleno de victorias en las tres primeras jornadas.

