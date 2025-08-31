El Liverpool castiga al Arsenal con un misil de Szoboszlai

El Liverpool gana por la mínima al Arsenal (1-0) en Anfield. Szoboszlai inventó un golazo de tiro libre en el minuto 83 para otorgar el triunfo a los 'reds'. Tras derrotar a los de Arteta, el Liverpool es ... el único equipo en la presente Premier League que se va al parón de selecciones acumulando un pleno de victorias en las tres primeras jornadas.

¡ES UN ABSOLUTO ESCÁNDALO! 🤯 ¡ES UN GOLAZO DIGNO DE UN PARTIDO COMO ESTE!



El misil teledirigido de Szoboszlai en el Liverpool - Arsenal 😯 ¡Qué bestia!#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5KpJZyamOL — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

El inició del encuentro de los 'gunners' fue desafortunado con la lesión de Saliba en el minuto 4. El francés sintió un tirón muscular en el muslo y en su lugar ingresó Mosquera en el terreno de juego.

A pesar de ser un encuentro de tú a tú, con continuas idas y venidas, por tramos el Liverpool se hacía con la posesión del esférico, obligando al Arsenal a encerrarse en un bloque medio que puso en aprietos a los de Slot a la hora de finalizar de cara a puerta.

En el minuto 60, los 'reds' dieron el primer aviso en una jugada que terminó con gol de Ekitiké, anulado posteriormente por posición antirreglamentaria de Gakpo.

Calafiori y Gabriel Magalhaes fueron los hombres más destacados de la defensa 'gunner', que junto a David Raya, mantuvieron a cero la portería hasta que apareció Szoboszlai para quitar las telarañas de la escuadra con un trallazo imparable para el catalán.

Después del gol del húngaro, el Arsenal se lanzó a la desesperada para igualar el resultado, pero el Liverpool se encerró atrás en dos líneas de cuatro, aprovechando su verticalidad y velocidad para intentar hacer daño en la contra. En el último minuto, precisamente en un contragolpe, Chiesa tuvo la oportunidad para hacer el 2-0, pero Raya despejó el disparo.