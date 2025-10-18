Suscribete a
El Barcelona se suma a la protesta por el partido de Miami que él mismo tiene que jugar

LaLiga vuelve a ocultar las imágenes del plante de los futbolistas azulgranas y del Girona. También hubo protesta en el partido anterior entre el Sevilla y el Mallorca

Oviedo-Espanyol: LaLiga oculta la protesta de los jugadores por el partido en Miami

Los jugadores del Barcelona y del Girona realizan un plante antes del partido como protesta
Los jugadores del Barcelona y del Girona realizan un plante antes del partido como protesta REUTERS
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

El Barcelona se ha sumado al plante que acordaron los capitanes de todos los equipos de LaLiga como protesta por la falta de transparencia de LaLiga en la organización del Villarreal-Barça en Miami. Sin embargo, LaLiga mostró en directo una imagen muy ... lejana del verde, por lo que los espectadores no pudieron apreciar la protesta, aunque en esta ocasión los comentaristas no obviaron lo que sucedía, como sí pasó este pasado viernes en los prolegómenos del Oviedo-Espanyol. Eso sí, se pudo ver claramente que los jugadores estaba quietos y no jugaban. LaLiga superpuso la leyenda «compromiso por la paz» durante esos 15 segundos.

