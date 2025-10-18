El Barcelona se suma a la protesta por el partido de Miami que él mismo tiene que jugar

El Barcelona se ha sumado al plante que acordaron los capitanes de todos los equipos de LaLiga como protesta por la falta de transparencia de LaLiga en la organización del Villarreal-Barça en Miami. Sin embargo, LaLiga mostró en directo una imagen muy ... lejana del verde, por lo que los espectadores no pudieron apreciar la protesta, aunque en esta ocasión los comentaristas no obviaron lo que sucedía, como sí pasó este pasado viernes en los prolegómenos del Oviedo-Espanyol. Eso sí, se pudo ver claramente que los jugadores estaba quietos y no jugaban. LaLiga superpuso la leyenda «compromiso por la paz» durante esos 15 segundos.

Había dudas sobre si el Barça se sumaría a la protesta, ya que es uno de los dos equipos que tiene que disputar ese encuentro, y finalmente sí lo ha hecho. Todos los capitanes alcanzaron este viernes el acuerdo de realizar el paro. Reclaman más información a La Liga ante un proyecto que rechazan porque consideran que adultera la competición. Noticia Relacionada LaLiga oculta la protesta de los jugadores de Oviedo y Espanyol por el partido en Miami Javier Asprón El plante será generalizado y ya se puedo observar en el partido anterior, en el que el Sevilla recibía al Mallorca. Tanto andaluces como baleares se sumaron a la protesta con esos 15 segundos parados tras el pitido inicial del colegiado.

