FÚTBOL

El balón vuelve a rodar en Gaza después de la guerra

La franja acoge su primer torneo de fútbol para amputados tras el alto el fuego de octubre que daba una tregua a los dos años de conflicto bélico entre Israel y Hamás

Los jugadores persiguen el balón en un partido de la Liga de amputados en Gaza
Los jugadores persiguen el balón en un partido de la Liga de amputados en Gaza R. A. JAWAD

RIZEK ABDEL JAWAD

Deir Al-Balah (Franja de Gaza)

En un pequeño campo de césped artificial en el corazón de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, Hasan Al-Sayyed, de 35 años, inicia sus ejercicios de calentamiento. Hay que estar preparado para evitar lesiones y rendir al máximo. ... Al Sayyed va a participar en el primer torneo de fútbol para amputados celebrado en Gaza desde el ansiado alto el fuego decretado el pasado 10 de octubre tras más de dos años de guerra. A pesar de esta tregua, los ataques violentos han permanecido todo este tiempo en el enclave palestino.

